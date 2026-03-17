Buenas noticias si la temporada 2 de 'One Piece' te ha dejado con ganas de más. El anime continúa su travesía en Netflix y anticipa su llegada a Alabasta

La segunda temporada de 'One Piece' ha tardado dos años y pico en llegar y se puede pasar en casi un suspiro. En ocho capítulos de live action nos hemos metido de lleno en la Grand Line, recorrido nuevas islas, conocido a gigantes e incluso reclutado un nuevo miembro para la tripulación de Luffy... Pero amigo, que todavía nos falta un trecho para llegar a Alabasta.

La tercera temporada de la serie de Netflix ya está en marcha, pero si no podemos esperar al estreno es el momento ideal para subirnos al anime. Y la propia plataforma nos lo pone fácil.

Seguimos la travesía

El año pasado Netflix se marcó un tanto tremendo que muchos fans de 'One Piece' venían esperando con ganas: la serie completa con doblaje. En pequeñas tandas había ido sumando los primeros capítulos del anime hasta completar la Saga del East Blue, pero todavía quedan más de mil capítulos por delante para ir poniéndonos al día.

Ahora desde Netflix han confirmado desde su propia plataforma que pronto llegan más capítulos de 'One Piece', en HD y con este nuevo doblaje. En concreto, podremos ver desde los episodios 62 al 77, que comprenden el inicio de Reverse Mountain hasta Little Garden.

Esta nueva tanda de 15 capítulos llega a Netflix el próximo 15 de abril, y podemos esperar que en los siguientes meses vayan llegando más capítulos hasta completar por completo la Saga de Alabasta, que concluyó con el capítulo 130 de la serie de anime.

Así que si queremos ver qué les espera a Luffy y al resto del grupo tras Drum Island, no tenemos que esperar otro año más hasta el live action y Alabasta está un poquito más cerca. Y mientras el resto de la serie va llegando a Netflix, también tenemos el anime al completo en Crunchyroll, aunque ahí únicamente en japonés subtitulado.

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