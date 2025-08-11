'One Piece' no solo pone rumbo a la Grand Line en el emocionante primer tráiler de la temporada 2, también se asegura la renovación

El llamado "One Piece Day" (bueno, técnicamente era un fin de semana) no ha decepcionado a los fans y en el marco de dicho evento para los aficionados desde Netflix han lanzado el primer tráiler (primeras imágenes lo han llamado) de la temporada 2 de 'One Piece', que veremos en la plataforma en algún momento de 2026.

Por otro lado, Netflix también ha confirmado que tendremos temporada 3 de la adaptación live action del manga de Eiichiro Oda. Una nueva remesa de episodios cuya producción arrancará durante este años en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta temporada contará con un nuevo cambio al frente, con Ian Stokes uniéndose a Joe Tracz como coshowrunner. Esto implica que ya no estarán los desarrolladores originales al guion.

Al abordaje

Con el título oficial de 'One Piece: Rumbo a la Grand Line', la temporada 2 de la adaptación llevará a los Sombrero de paja navegando hacia el legendario estrecho donde peligro y la maravilla aguardan en cada esquina. En lo que exploran este lugar en busca del mayor tesoro del mundo, encontrarán islas extrañas y un buen puñado de enemigos.

En el tráiler ya hemos podido ver algunas de las incorporaciones al reparto de la serie para esta temporada 2. Es el caso de Callum Kerr como Capitán Smoker, Brendan Sean Murray como Broggy y Charithra Chandran como Miss Wednesday, entre otros. Estos se unen al elenco principal conformado por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero y Taz Skylar, entre otros.

