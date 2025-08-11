HOY SE HABLA DE

'One Piece' no solo pone rumbo a la Grand Line en el emocionante primer tráiler de la temporada 2, también se asegura la renovación

Netflix ha confirmado que las aventuras de la tripulación de Luffy y compañía continúan en la temporada 3

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6558 publicaciones de Albertini

El llamado "One Piece Day" (bueno, técnicamente era un fin de semana) no ha decepcionado a los fans y en el marco de dicho evento para los aficionados desde Netflix han lanzado el primer tráiler (primeras imágenes lo han llamado) de la temporada 2 de 'One Piece', que veremos en la plataforma en algún momento de 2026.

Por otro lado, Netflix también ha confirmado que tendremos temporada 3 de la adaptación live action del manga de Eiichiro Oda. Una nueva remesa de episodios cuya producción arrancará durante este años en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta temporada contará con un nuevo cambio al frente, con Ian Stokes uniéndose a Joe Tracz como coshowrunner. Esto implica que ya no estarán los desarrolladores originales al guion.

'Wa Peace', el descaradísimo plagio coreano de 'One Piece' que se resistió a morir: "Si el 10% del dibujo es diferente, entonces es diferente"
En Espinof
'Wa Peace', el descaradísimo plagio coreano de 'One Piece' que se resistió a morir: "Si el 10% del dibujo es diferente, entonces es diferente"

Al abordaje

Con el título oficial de 'One Piece: Rumbo a la Grand Line', la temporada 2 de la adaptación llevará a los Sombrero de paja navegando hacia el legendario estrecho donde peligro y la maravilla aguardan en cada esquina. En lo que exploran este lugar en busca del mayor tesoro del mundo, encontrarán islas extrañas y un buen puñado de enemigos.

En el tráiler ya hemos podido ver algunas de las incorporaciones al reparto de la serie para esta temporada 2. Es el caso de Callum Kerr como Capitán Smoker, Brendan Sean Murray como Broggy y Charithra Chandran como Miss Wednesday, entre otros. Estos se unen al elenco principal conformado por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero y Taz Skylar, entre otros.

En Espinof | Las 5 cosas que más me han gustado de la adaptación de Netflix de One Piece

En Espinof | Qué episodios de relleno se pueden saltar del anime de 'One Piece' sin miedo a perderse nada

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios