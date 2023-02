'Wa Peace', el descaradísimo plagio coreano de 'One Piece' que se resistió a morir: "Si el 10% del dibujo es diferente, entonces es diferente"

Si eres de los que dudan sobre la nueva serie de 'One piece' en acción real de Netflix por su posible falta de fidelidad al manga original, puede que este artículo te calme: al menos la que adaptan es la obra de Eichiro Oda y no su plagio coreano, cuyo autor justificó hasta el último momento antes de que un juez decidiera que era, efectivamente, una copia. Esta es la increíble historia de 'Wa Peace'.

Gomu Gomu No Plagio

'Wa Peace' nació en 2002 de la mano de Gaegujang-i Co, una empresa de tres trabajadores de Corea que saltó a la fama cuando un año después se dedicó a vender merchandising de su serie a las puertas de una feria para conseguir licencias, la Seoul Character Licensing Fair. En esta serie absolutamente original y sin reminiscencias de nada que hayas visto antes, un pirata con una fedora (específicamente indican que no es un sombrero de paja) llamado Rey Jjangpi, se comió la "fruta músculo músculo", que le permite, bueno, muscular sus brazos y piernas. Es el líder de la banda de la Nave Tortuga y, claro, el rey de los piratas. Nada raro aquí.

A partir de aquí, el resto de plagios de los Sombrero de Paja son a cada cual más desternillante. Ayumi, una francotiradora entrenada por la CIA con ojos de tiburón; Jollyeo, un espadachín de veinte años con la cabeza de Krilin (de 'Dragon ball') y espada de madera; Kkaesyopp, que es Usopp sin la nariz larga y con el traje de Zoro en la primera etapa de la serie; Syangtae, un cocinero vestido a lo Bruce Lee que práctica kung-fu y toma chicle (aunque en el DVD se indica que también fuma); Choy, que es básicamente Vivi; y Naughty Jackie, una especie de Chopper que en realidad es un plagio del personaje del juego de mesa '¡Salta pirata!'. Para ver y no creer.

El primer enemigo con el que se encuentran, para más inri, es un pirata payaso que, bueno, se llama Beotigi pero es Buggy tal cual. Claro que tiene algún personaje original, como Alfredo y Sebastian, que hacen el mismo papel que hicieron Fullbody y Jango en la serie original pero con las caras de los dos presentadores del programa coreano 'Gag Concert'. De hecho, cuando 'Wa Peace' fue denunciada por plagio, estos dos personajes fueron presentados como prueba de su originalidad. Pero la cosa empeora.

Frutas diabólicas

A ver si conseguís encontrar las sutiles diferencias entre 'One piece' y 'Wa peace': en esta serie, el rumor de un tesoro llamado 'Wa', cuyo interior era desconocido para todos (se rumoreaba que era un regalo de dios o el alma del demonio) hizo que el rey lanzase una expedición formada por doce miembros, que se enfrentaron al viaje más peligroso de la historia. Pero poco a poco, los aventureros dejaron de reportar sus avances, y la idea de mandar una expedición a salvar a la expedición se desvaneció en el tiempo.

Pero un miembro del viaje sobrevivió y, oyendo las desventuras que pasaron, el rey decidió encerrarle y romper el mapa en tres trozos, escondiendo cada uno de ellos en un lugar lejos del alcance humano, prohibiendo que se hablara de 'Wa'. Sin embargo, el guerrero exiliado escapó, todo el mundo supo del tesoro y fueron a buscarlo. Y ahora, muchos jóvenes piratas arriesgan su vida para ir al mundo desconocido en busca de aventura y de 'Wa'. Vamos, lo mismo pero con una historia innecesariamente alargada.

Antes de que un juez prohibiera su existencia, 'Wa Peace' llegó a lanzar un juego de cartas y una pistola de agua, aunque pretendía sacar mucho más merchandising. Al fin y al cabo, los tres episodios disponibles son meras animaciones en Flash absolutamente indecentes en las que ni siquiera hay diálogo: aparece debajo de los personajes escrito, y con eso tiene más que suficiente. En los episodios que no se llegaron a hacer, eso sí, los autores pretendían desarrollar un personaje original (el único) "que representase a Corea".

Obviamente, Gaejugang-i fue confrontada por el plagio obvio de diseños e ideas, y en una entrevista con Ddanzi Daily's interview, el creador expuso los puntos clave de su defensa: "Si el 10% del dibujo es diferente, entonces es diferente. ¿El brazo de Luffy se estira? El nuestro es muscular. Luffy tiene un sombrero de paja. El nuestro, una fedora. Y el nuevo es el Rey de los Piratas: ese es su nombre". Os sorprenda o no, hicieron falta tres juicios para que retiraran 'Wa Peace'.

Estira, estira... ¡Juicio!

Hasta esa entrevista, Gaejugang-i se iba a salir con la suya, pero fue imposible pasarlo por alto después de que, ante la pregunta "¿No se parece Chanson a Shanks?", contestaran "Imagino que te lo parece porque la pronunciación es similar. Piensa sobre ello. Shanks perdió un brazo, y nuestro personaje perdió los dos. ¿Cómo es esto plagio?". Los propietarios del copyright de 'One piece' en Corea, Daewon, ante tal desfachatez, se vieron en la obligación de demandarles.

Y es que no fue la única perla de la entrevista en cuestión. Por ejemplo "Todo el que sabe algo sobre arte diría que es un trabajo diferente. Son solo esos locos a los que les gusta 'One piece' los que insisten en que se parecen, pero si sabes un poco sobre dibujo, no podrías decir eso. ¿Plagio? Si ese es el caso, estoy seguro de que puedo demandar legalmente a todos los que lo dicen. Y si quieren poner una demanda, el autor original tiene que dar un paso adelante, ¿pero es acaso posible?"

Lo era. Durante el juicio, Gaejugang-i afirmó, en un delirio, "'One piece' nos copió. Si no hubiera 'One piece', 'Wa peace' ganaría. Para ser honestos, muchos otros copiaron 'Pokémon', así que, ¿por qué molestarse con nuestra empresa? Esto es difamación". Hicieron falta tres demandas para que finalmente perdieran y 'Wa peace' se quedara en una anécdota al margen del manga más popular de la década. No es que no haya habido más plagios de 'One Piece', pero al menos no han sacado pecho al respecto. 'Wa Peace', te conocimos poco. Por suerte.