Acaba de llegar a Netflix la carísima película de ciencia ficción que Will Smith se avergüenza de haber hecho

Todo el mundo se equivoca y Will Smith tiene muy claro cuál es el mayor error que ha cometido a lo largo de su carrera: rechazar la posibilidad de dar vida a Neo en 'Matrix' para en su lugar encabezar 'Wild Wild West', una superproducción que se estrelló en taquilla y que el propio actor considera la peor película de entre todas en las que ha participado y que ahora los suscriptores españoles de Netflix pueden "disfrutar" en su catálogo.

Smith ha dicho en varias ocasiones que no está orgulloso de haber tomado esa edición, pero es que ve que la ciencia ficción compleja no es lo suyo, ya que también se negó a protagonizar 'Origen'. Con 'Wild Wild West' no hubo ese problema, ya que este híbrido entre película del oeste y cine de ciencia ficción sí que lo asimiló rápidamente.

Un desastre

Destrozada por la crítica en el momento de su estreno -tiene un paupérrimo 16% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, mucho más grave fue su sonado batacazo en taquilla. Y es que es cierto que recaudó 222 millones de dólares, una cifra respetable en sí misma, pero la cosa cambia si tenemos en cuenta su descomunal presupuesto de 170 millones.

Tampoco cuesta entender los motivos que hicieron confiar a Smith en 'Wild Wild West', ya que suponía su reunión con Barry Sonnenfeld tras arrasar con la muy entretenida 'Men in Black' apenas dos años antes. El problema es que la película acabó siendo mítica por malos motivos, siendo bastante habitual que sea mencionada para recibir palos de forma más o menos gratuita.

No voy a ser yo el que defienda una película en la que lo más memorable es la un tanto gratuita aparición de la araña gigante robótica que tanto obsesionaba al productor Jon Peters -ya intentó en su momento colarla en la versión de Superman protagonizada por Nicolas Cage que nunca llegó a hacerse-, pero siendo justos, hay no pocos largometrajes tan flojos o incluso peores que no tienen tan mala fama.

