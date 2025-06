Will Smith también rechazó a Christopher Nolan. 'Origen' se sumó a su trío de errores históricos porque "las películas de realidades alternativas no se pueden vender bien"

Tal y como demostró John McClane en 'Jungla de cristal 2', el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Buena muestra de ello la encontramos en un Will Smith que no rechazó un papel en lo que terminaría siendo un clásico moderno de la ciencia ficción en una sola ocasión, sino en dos; algo que, a día de hoy, le sigue quitando ligeramente el sueño de vez en cuando.

Trío de ases

En pleno 2025 es de sobra conocido que la estrella, hace cosa de un cuarto de siglo, decidió pasar de la oferta de las hermanas Wachowski para encarnar a Neo en 'Matrix'; un personaje que terminó siendo interpretado por Keanu Reeves. Tal y como explicó en un vídeo de YouTube en 2019, su decisión fue tomada en base a cómo las directores se centraban más en el estilo de dirección que en la historia, y a cómo le costó conectar con su visión.

"Estábamos pensando en… imagina que estás en una pelea. Saltas. Imagina que pudieras detener el salto a mitad de salto. Pero entonces, la gente podría verte en 360 grados mientras estás detenido en el aire. Vamos a inventar unas cámaras para que la gente pueda ver todo el salto cuando se detiene a mitad de salto".

Pero ahora, durante una entrevista en la radio Kiss Xtra —vía TheArtOfDialogue—, el actor ha confesado que el hitazo cyberpunk fue el primero de una lista patinazos de los que "duele hablar". ¿Cuál fue el segundo? Nada menos que la 'Origen' de Christopher Nolan, que también esquivó al no terminar de captar bien del todo el el pitch del cineasta británico.

"No creo haberlo dicho nunca en público, pero lo voy a decir porque estamos siendo sinceros el uno con el otro. Chris Nolan me ofreció Inception primero y no lo entendí. Nunca lo había dicho en voz alta. Ahora que lo pienso, esas películas que se meten en realidades alternativas… no se pueden vender bien [a un actor o un estudio]. Pero también me duelen".

En lugar de 'Matrix', Smith rodó 'Wild Wild West'.

Fuera de la ciencia ficción, el tercer bolo infructuoso del bueno de Will fue el de 'Django desencadenado', producción en la que Quentin Tarantino le colocó por encima de Jamie Foxx en la lista de candidatos para vestir las chorreras del héroe protagonista y que, según aseguró en una entrevista con The Hollywood Reporter, descartó al no querer "hacer una película sobre la esclavitud basada en la venganza".

"Se trataba de la dirección creativa de la historia. Para mí, es la historia perfecta: un hombre que aprende a matar para recuperar a su esposa que ha sido esclavizada. Esa idea es perfecta. Pero simplemente Quentin y yo no nos entendimos. Quería hacer esa película con todas mis fuerzas, pero sentía que la única forma era que fuera una historia de amor, no de venganza".

A sus 57 primaveras, Will Smith se las ha apañado para rascar cuatro nominaciones al Oscar y alzarse con una de estas preciadas estatuillas al mejor actor principal, pero lo más importante es que aún tiene tiempo de sobra para volver a rechazar algún que otro título de culto más.

