No sabía que existía esta película de ciencia ficción y ahora me muero de ganas por verla: genial tráiler de 'Proyecto Salvación'

A veces es complicado estar al tanto de todos los proyectos que hay en marcha en Hollywood, y reconozco que se me había pasado por completo el caso de 'Proyecto Salvación', la nueva comedia de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling. No ha sido necesario más que ver su tráiler para que se convierta en uno de mis estrenos más esperados del año que viene.

Por qué pinta tan bien

¿Por qué 'Proyecto Salvación' ha despertado tanto mi interés? Para empezar porque el tráiler deja muy buenas sensaciones y me trae a la cabeza la excelente 'Marte (The Martian)'. No es casualidad que así, ya que la película que ahora nos ocupa parte también de una novela de Andy Weir, por lo que ambos largometrajes comparten el mismo ADN literario. Además, Drew Goddard también es el guionista de ambas.

'Proyecto Salvación' cuenta la historia de Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que se despierta en una nave espacial sin recordar nada de lo que le ha llevado allí. Poco a poco va recuperando la memoria y descubre que es el único superviviente de una tripulación enviada para dar con la solución a un evento catastrófico en la Tierra.

Por si la presencia de Gosling no fuera suficiente, 'Proyecto Salvación' también cuenta con Sandra Hüller, actriz alemana a la que hemos podido ver en títulos tan aclamados como 'Anatomía de una caída' o 'La zona de interés'. Milana Vayntrub, Lionel Boyce y Ken Leung completan el reparto principal.

Además, detrás de las cámaras tenemos al dúo formado por Phil Lord y Chris Miller, a quien debemos cintas tan estimables como 'Lluvia de albóndigas', 'La 'LEGO Película' o 'Infiltrados en la universidad' -una de las pocas secuelas de una comedia que superan a la primera entrega-. Otro punto a su favor.

El estreno de 'Proyecto Salvación' ha quedado fijado para el 20 de marzo de 2026.

