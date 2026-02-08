Hoy en Netflix, la excelente película de acción que con 112 millones de visualizaciones se convirtió en una de las más vistas de la plataforma

Son suerte, una de cada diez películas que llegan a Netflix merecen realmente la pena. Y de ese grupo reducido de títulos hay una cantidad aún más pequeña que llega a tener éxito en la plataforma. Hoy me gustaría recordaros uno de esos casos, ya que la excelente 'Estragos' arrasó el año pasado al sumar 112,4 millones de visualizaciones en todo 2025.

Para conseguir esa cifra solamente hay que sumar los 86,9 millones de visualizaciones que logró durante el primer semestre y los 25,5 millones adicionales que tuvo durante los últimos seis meses del año pasado. Este último dato demuestra que su impacto fue más allá de su estreno inmediato, que tuvo lugar el 25 de abril del año pasado.

Una ensalada de tiros y violencia

Ya en su momento la incluí en mi lista de las mejores películas de Netflix de 2025, pero es que también aparece en la de los mejores thrillers de toda la historia de la plataforma. Claro que ayuda que el nivel medio sea bajo, pero es que este largometraje dirigido por Gareth Evans es una brutal salvajada con un Tom Hardy totalmente entregado para la causa.

Sí es cierto que hay algunos detalles que delatan lo problemática que fue su elaboración, especialmente ciertos retoques digitales que deslucen los esfuerzos de Evans tras las cámaras durante el arranque. El hecho de que también sea algo más pausada entonces puede llevar a generar una ligera desilusión, pero ahí quien está detrás sabe muy bien que él está cociendo a fuego una olla a presión llamada a estallar.

Y es que llega un punto en el que 'Estragos' se convierte en una brillante sucesión de escenas de tiroteos y acción en las que Evans no tiene miedo alguno a llevar la violencia hasta los niveles que uno esperaría del autor de 'Redada asesina'. Hardy había servido hasta entonces de ancla y a partir de cierto momento se convierte en un saco de golpes, siendo algo que en todo momento se percibe en pantalla.

Además, 'Estragos' no se alarga más de lo necesario -al de 96 minutos ya aparecen los títulos de crédito finales- y se siente como un viaje que ha merecido mucho la pena. ¿Podría haber sido aún mejor? Sin duda alguna, pero pasaron 4 años desde el inicio de su rodaje hasta su estreno, algo que suele equivaler a un desastre. Y no fue para nada el caso.

