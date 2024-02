Las 13 mejores películas de suspense y thrillers en Netflix

A muchos les pasa que ponen Netflix y ante un catálogo tan enorme no saben muy bien qué ponerse. Se puede llegar a perder tanto tiempo simplemente buscando lo que vamos a ver que seguro muchos agradecen esta lista recomendando las 13 mejores películas de thrillers y suspense que podéis encontrar en la plataforma.

Para su selección he aplicado diferentes criterios. El primero que a mí me parezcan buenas películas que merezca la pena recomendar. El segundo es que sean thrillers por encima de todo, pues hay películas de acción como 'Tyler Rake' que también pueden ser etiquetadas así. Y el último es que me he centrado en las producciones originales o estrenos exclusivos de Netflix para evitar que lleguéis aquí y que quizá hayan quitado hace unos días alguna de las películas incluidas. Sin más que añadir, vamos ya con ellas.

'A ciegas' ('Bird Box', 2018)

La que fuera durante mucho tiempo encabezó la lista de las películas más vistas de toda la historia de Netflix es un efectivo thriller de ciencia ficción en el que brilla el trabajo de una Sandra Bullock luchando para sobrevivir ante una amenaza implacable. Es verdad que daba para más, pero cumple como entretenimiento tenso y el resto del reparto ayuda a elevar el resultado final.

Crítica de 'A ciegas'

'Atenea' ('Athena', 2022)

Un notable thriller francés que a su manera predijo algunas de las protestas que hubo Francia no mucho después de su estreno. Un potentísimo espectáculo que mezcla suspense, acción y crítica social en el que el gran trabajo de puesta en escena de Romain Gavras sirve para sumergir al espectador en un angustioso relato de revuelta contra las fuerzas de autoridad.

Crítica de 'Atenea'

'Bajocero' (2021)

Un estupendo thriller encabezado por Javier Gutiérrez y Karra Elejalde en el que un furgón policial es atacado de forma misteriosa. La angustia se transmite aquí más desde la acción que desde la tortura psicológica, pero algo hay también de esto otro para dar forma a la que quizá sea la mejor película española de Netflix.

Crítica de 'Bajocero'

'Calibre' (2018)

Una de las mejores películas originales de Netflix. Un thriller en el que dos amigos van de caza a un lugar un tanto inhóspito, sucediendo algo que cambia las cosas para siempre. Ellos también tendrán que luchar por sobrevivir y escapar de allí, pero de forma diferente y poniendo las cartas encima de la mesa de forma más clara desde el primer momento. Uno de esos títulos en los que todo va escalando de forma satisfactoria hasta su contundente desenlace.

'Dejar el mundo atrás' ('Leave the World Behind', 2023)

El mayor éxito de Netflix en 2023 es una película alrededor de un posible fin del mundo en el que la incertidumbre a la que se enfrentan sus protagonistas sirve como gran hilo conductor. Con algunas escenas muy potentes visualmente y un esmerado trabajo de puesta, el gran trabajo de su reparto resulta esencial para que enganche. Y no me olvido de ese comentadísimo final que a mí me parece perfecto para todo lo que se había propuesto hasta entonces.

Crítica de 'Dejar el mundo atrás'

'Diamantes en bruto' ('Uncut Gems', 2019)

Hay algo en la tensión de constante huida hacia delante del personaje de Adam Sandler que lleva a una situación de incomodidad al público bastante curiosa. La cinta de los Safdie es bastante más peculiar, pero sabe muy bien cómo crear una conexión con su protagonista que puede ir desde el absoluto rechazo hasta una empatía inesperada.

Crítica de 'Diamantes en bruto'

'El asesino' ('The Killer', 2023)

David Fincher volvió a demostrar que es uno de los grandes directores americanos de nuestro tiempo con un thriller que deja de lado el glamour para incidir en el día a día de un asesino y su forma metódica de lidiar con un problema que amenaza con acabar con su vida. Muy inspirada interpretación de Michael Fassbender en una cinta que quizá no alcanza el nivel de las mejores películas de Fincher, pero el bagaje sigue siendo muy positivo.

Crítica de 'El asesino'

'El juego de Gerald' ('Gerald's Game', 2017)

El bienestar mental y físico de una mujer es llevado al límite tras ver cómo su marido muere mientras está está esposada a su cama en una cabaña alejada de la civilización. Una muy efectiva adaptación de la novela de Stephen King a cargo de Mike Flanagan y con un gran trabajo de Carla Gugino como la sufridora protagonista de la función.

Crítica de 'El juego de Gerald'

'Estoy pensando en dejarlo' ('I'm Thinking of Ending Things', 2020)

El genial Charlie Kaufman adaptó aquí una novela de Ian Reid para sacar adelante una de las películas originales más inclasificables de Netflix. Irritante y aburrida para algunos, por mi parte veo aquí un relato fascinante con toques de pesadilla que hace un hábil uso de la voz en off y cuenta con una gran interpretación de Jessie Buckley.

Crítica de 'Estoy pensando en dejarlo'

'Juego limpio' ('Fair Play', 2023)

Lo que empieza como un thriller erótico acaba derivando en una película de suspense que explora la inseguridad masculina ante el hecho de que sea tu pareja la que consiga el ascenso que tú tanto anhelabas. Una tensión creciente bien llevada -tanto por cómo se deteriora la relación entre ambos como por todo lo referente a la presión en el entorno laboral- y lo inspirados que están sus dos protagonistas son sus puntos más fuertes.

Crítica de 'Juego limpio'

'La perfección' ('The Perfection', 2018)

Un thriller de terror original de Netflix que también juega con las expectativas del público durante su primera mitad para luego dar un salto al vacío sin red del que consigue beneficiarse. Muy recomendable para aquellos que busquen propuestas más juguetonas y atrevidas dentro de este género.

Crítica de 'La Perfección'

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' ('Glass Onion: A Knives Out Mystery, 2022)

Una excelente secuela de una de las mejores películas de los últimos años. Ambas son pasatiempos de lujo con un reparto de primer nivel, pero este nuevo caso del Benoit Blanc de Daniel Craig es algo más excesivo y desatado. Eso provocó el rechazo de algunos espectadores, pero a mí me maravilló y creo que fue todo un acierto que Rian Johnson se limitase a seguir la misma fórmula.

Crítica de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

'Ya no me siento a gusto en este mundo' ('I Don't Feel at Home in This World Anymore', 2017)

Una inusual mezcla de thriller y comedia que triunfó en el Festival de Sundance antes de llegar a Netflix. A su manera podría verse como un reverso indie de 'Un día de furia', pero hay aquí una vocación clara de buscar una faceta divertida de lo enfermizo, explorando por el camino ciertos aspectos de la clase baja norteamericana que Hollywood casi siempre deja de lado. No es una obra redonda pero sí muy efectiva.

Crítica de 'Ya no me siento a gusto en este mundo'

