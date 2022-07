4 de los mejores thrillers de los últimos años para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

Otro fin de semana ha llegado a nuestras vidas y en Espinof no podíamos faltar con nuestra dosis de recomendaciones para que no perdáis tiempo de más buscando qué ver en streaming. Hoy os proponemos 4 de los mejores thriller de los últimos años que encontraréis en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+.

Además, me gustaría recordaros que también podéis echar un vistazo a nuestras listas de las mejores películas de Netflix de este 2022 y la del mejor cine de 2022 disponible en Amazon Prime Video.

Y si buscáis recomendaciones de géneros más específicos, no dejéis pasar nuestro repaso de películas muy divertidas en streaming, el de gran cine erótico en plataformas, el de geniales películas de ciencia ficción que fracasaron injustamente o el de alucinantes películas de terror. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy.

Al otro lado de la ley ('Dragged Across Concreta', 2018)

Dirección: S. Craig Zahler. Reparto: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Laurie Holden, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Michael Jai White, Udo Kier, Fred Melamed, Thomas Kretschmann, Primo Allon, Justine Warrington, Jenn Griffin

Un thriller contundente en lo referente al uso de la violencia -especialmente cruel la parte protagonizada por Jennifer Carpenter- pero sosegado en lo referente al ritmo que gira alrededor de dos policías recién suspendidos y un robo que se complica mucho más de lo previsto. Personalmente quizá es la película que menos me gusta de su director, pero es que las tres que ha hecho son muy buenas. Si aún no le conocéis, también merece mucho la pena rescatar 'Bone Tomahawk' y 'Brawl in Cell Block 99'.

Crítica de 'Al otro lado de la ley'

'Perdida' ('Gone Girl', 2014)

Dirección: David Fincher. Reparto: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon, Missi Pyle, Kathleen Rose Perkins, Scoot McNairy, Sela Ward, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook

Una retorcida película que llevó a la gran pantalla la afamada novela de Gillian Flynn. Ella misma se encargó de escribir el guion, un material de primera para que David Fincher demuestra una vez por qué es uno de los mejores directores de nuestro tiempo. A eso le añades el gran trabajo de sus protagonistas y lo que nos queda es una cinta perversa pero que engancha como pocas.

Crítica de 'Perdida'

'Tarde para la ira' (2016)

Dirección: Raúl Arévalo. Reparto: Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Manolo Solo, Alicia Rubio, Raúl Jiménez, Font García, Pilar Gómez, Chani Martín, Paco Benjumea, Berta Hernández, Alfonso Blanco, Ramiro Alonso

Los thrillers españolas nos han dado muchas alegrías durante los últimos tiempos, por lo que había muchos títulos entre los que elegir -anda que no hubiese sido fácil decantarme por 'Celda 211'-. Finalmente me he decantado por este primer largometraje dirigido por Raúl Arévalo -esto fue lo que nos contó de la película cuando hablamos con él en su momento- que cuenta de forma seca una historia de venganza elevada por el gran hacer de Luis Callejo y Antonio de la Torre delante de las cámaras.

Crítica de 'Tarde para la ira'

Puedes verla en Netflix

'Viudas' ('Widows', 2018)

Dirección: Steve McQueen. Reparto: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Liam Neeson, Robert Duvall, Cynthia Erivo, Jacki Weaver, Carrie Coon, Jon Bernthal, André Holland

Estupenda adaptación cinemtográfica de una miniserie de 1983 en el que cuatro mujeres muy diferentes entre sí deciden unir fuerzas para realizar un gran atraco con el que saldar una deuda dejada por sus difuntos maridos. Con un enfoque puramente dramático alejado de cualquier elemento propio de un kero divertimento y con un reparto de mucho nivel, Steve McQueen demostró aquí una gran madurez para dar forma a una propuesta intensa y fascinante sin la necesidad de caer en la tentación de que todo se desmadre.

Crítica de 'Viudas'

Puedes verla en HBO Max

(HBO)

Perdida (Disney, Amazon, HBO)