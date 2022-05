4 grandes películas de ciencia ficción que fracasaron injustamente para ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Filmin

Ha llegado ese momento de la semana en la indagamos en los catálogos de las plataformas de streaming para proponeros una selección de películas que quizá os gusten. Hoy el protagonismo recae sobre el cine de ciencia ficción, en concreto en 4 títulos que fracasaron injustamente en taquilla que podéis recuperar en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Filmin.

Os recuerdo que también tenemos una selección de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, otra con las mejores de dicho género de la pasada década y otra con geniales películas de ciencia ficción espacial. Y si preferís otros géneros, un repaso a gran cine erótico en plataformas, otro de comedias imprescindibles en streaming o una selección de películas muy cortas y estupendas. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy.

'Blade Runner 2049'

Dirección: Denis Villeneuve. Reparto: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass

Tras deslumbrarnos con 'La llegada', Denis Villeneuve no ha vuelto a abandonar el cine de ciencia ficción. Aquí tenía un reto inasumible intentando continuar la historia de la mítica película de Ridley Scott, pero salió bastante airoso del reto, logrando atrapar al espectador con un relato muy deudor de la original -y sin llegar a su nivel- pero que no se limita a ser una réplica. Sin embargo, no conquistó al público -ni siquiera Villeneuve entiende por qué fracasó-, ya que costó entre 150 y 185 millones de dólares y solamente ingresó 259 millones en cines.

Crítica de 'Blade Runner 2049'

Puedes verla en Netflix

'Donnie Darko'

Dirección: Richard Kelly. Reparto: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Jena Malone, Mary McDonnell, Drew Barrymore, Holmes Osborne, Noah Wyle, Katharine Ross, Daveigh Chase, James Duval, Arthur Taxier, Stuart Stone, Seth Rogen, Ashley Tisdale

No es que fuera especialmente cara -costó unos 6 millones de dólares-, pero acabó estrellándose en taquilla -recaudó 7 millones en todo el mundo-, a lo que seguramente ayudó estrenarse poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Con todo, rápidamente se convirtió en una película de culto, ya que se trata de una obra fascinante que sabe cómo jugar la carta de la confusión para mantenernos hipnotizados.

Crítica de 'Donnie Darko'

Puedes verla en Filmin

'Hijos de los hombres' ('Children of men')

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Peter Mullan, Danny Huston, Clare-Hope Ashitey, Pam Ferris, Charlie Hunnam, Oana Pellea, Jacek Koman, Ed Westwick, Paul Sharma

Una de las grandes joyas del cine de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo, en la cual Alfonso Cuarón se confirmó como un director imprescindible, tanto para meternos de lleno en ese futuro decadente sin hijos como a través del magistral uso de los planos secuencia. Todo ello con mensaje sin pasarse de didáctica y con un gran trabajo de su reparto. Simplemente todo encaja... con la excepción del poco interés que despertó entre el público. Y es que costó 76 millones de dólares, recaudando apenas 70 millones.

Crítica de 'Hijos de los hombres'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'El planeta del tesoro' ('Treasure Planet')

Dirección: Ron Clements y John Musker. Reparto (vocal): Joseph Gordon-Levitt, Brian Murray, David Hyde Pierce, Martin Short, Roscoe Lee Browne, Emma Thompson, Michael Wincott, Laurie Metcalf y Patrick McGoohan

Disney tuvo varios fracasos económicos con sus Clásicos Animados tras el estreno de 'Tarzán'. Por mi parte creo que siempre se fue injusto con esta relectura en clave de ciencia ficción del clásico libro 'La isla del tesoro'. Con un gran sentido de la aventura, prestando la atención necesaria a los personajes y una más que notable animación, fue una pena el batacazo que se pegó en taquilla: costó 140 millones de dólares y apenas se hizo con 110 millones en su paso por los cines.

Crítica de 'El planeta del tesoro'