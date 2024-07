El consejo absolutamente inútil que Matt Damon le dio a Josh Hartnett en 'Oppenheimer': "Me lo repitió durante todo el rodaje"

Con tanta sobredosis de estrellas como hay en 'Oppenheimer', entre las actuaciones estelares de Cillian Murphy y Robert Downey Jr, es posible que se nos pasara por alto el papel de Josh Hartnett, un poco olvidado por el mundo del cine de un tiempo a esta parte y que decidió darlo todo para su papel de Ernest Lawrence, incluyendo un cambio físico espectacular. Y todo iba bien... hasta que Matt Damon entró en escena.

El dramón de Damon

Hartnett fue al 'Tonight show' de Jimmy Fallon a promocionar lo nuevo de M. Night Shyamalan, 'La trampa', y, ya que estaba, contó el consejo que le dio Matt Damon durante el rodaje de 'Oppenheimer' y que no le sirvió de absolutamente nada: "Me dio muy buenos consejos. Uno de ellos no me ayudó en nada: me dijo que no ganara el peso que ya había ganado para el papel. Engordé como 14 kilos para el papel, y él me decía 'Nunca te los vas a quitar, tío'".

"Estaba en plan: Vas a pasar el resto de tu vida intentando quitarte ese peso y nunca lo vas a conseguir porque tu cuerpo va a querer ganarlo de nuevo. Vas a querer volver a la talla que tenías antes, y vas a intentar quitártelo pero los kilos van a volver. Y me lo repitió durante todo el rodaje."

Damon sabe de lo que habla: perdió unos 20 kilos en tres meses para su papel de 'En honor a la verdad' y ganó un buen montón de ellos para su papel en 'El soplón'. Eso no le sirvió a Hartnett como alivio: "Yo decía 'Gracias, Matt. Gracias por decirme esto ahora. Ya lo he ganado'. Y ahora ya no como nada". Las cosas de Hollywood.

En Espinof | Drogadicción, alcoholismo y arrestos, así fue el pasado de Robert Downey Jr. antes de triunfar con Marvel y ganar el Óscar

En Espinof | Las mejores películas biográficas de la historia del cine