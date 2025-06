Un título despreciable, Keanu Reeves con fiebre y "una película redonda". Por qué 'John Wick' sigue estando en forma más de 10 años después de su estreno

Puede que nunca volvamos a ver un evento televisivo relacionado como el cine como aquel que vivimos un año después del estreno de 'John Wick', cuando nadie confiaba en ella en salas de cine españolas y pensaron que, bueno, qué demonios, podían emitirla directamente en Cuatro sin armar un gran revuelo. Total, ¿quién se iba a acordar de ella una década después? Bueno, pues aquí estamos, a las puertas del estreno de 'Ballerina' y atentos a cada noticia de una saga que está, con o sin Keanu Reeves, en plena forma.

Otro día en El Continental

Fatty Martín en su nuevo vídeo de 'No es como las demás', se zambulle ahora en la producción de 'John Wick', una película que, como destaca, iba a ser muy diferente, y es que "el guion original de Derek Kolstad tenía un protagonista de entre 60 y 70 años". No os preocupéis, la idea no cayó en dique seco y el propio Kolstad guionizó después 'Nadie', otra cinta de venganzas y disparos de lo más divertida.

Además, Martín nos desvela que 'John Wick' se iba a llamar 'Scorn', o sea, 'Desprecio', "lo que siento por este título tan feo", ironiza. De hecho, si al final se estrenó con el título que ahora conocemos fue porque Keanu Reeves ("uno de los actores más carismáticos y queridos de la actualidad" para el crítico) era incapaz de aprenderse el nombre original y no paraba de referirse a ella con el nombre de su personaje. Al final lo adoptaron, claro.

'John Wick' costó solo 20 millones de dólares y acabó recaudando 86 en todo el mundo, la mejor manera de demostrar que "el resultado es una película redonda y el comienzo de algo mucho más grande", como bien se apostilla en el vídeo. De un rodaje demencial, que llegó a grabarse con Reeves a 40 grados de fiebre, dirigida por un antiguo especialista de acción y en la que su protagonista hizo el 90% de las escenas que normalmente harían los dobles, solo podía salir una auténtica salvajada.

Si todavía no has hecho check in en El Continental, la recomendación de Fatty Martín es el empujón que necesitabas. Eso sí, llévate una pistola contigo por si acaso. La vas a necesitar.

