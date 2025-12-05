Los Jonas Brothers confirman 'Camp Rock 3', que ya tiene teaser del retorno. Eso sí, echaremos de menos a una de sus piezas clave

Después de 'Una Navidad muy Jonas Brothers', el grupo de hermanos cantantes se ha puesto las pilas para retomar su estatus de estrellas que tuvieron hace dos décadas. Y para ello han vuelto a sus inicios, a una película que, en su día, se convirtió en la segunda película más vista de Disney Channel solo por detrás de 'High School Musical 2': hablo, por supuesto, de 'Camp Rock'.

En 2010, 'Camp Rock 2' fue todo un éxito (la película más vista en cable de aquel año) y planteó un futuro cinematográfico brillante para la banda, que, en su lugar, se tomaron un descanso que duró hasta 2019, cuando volvieron con su quinto álbum de estudio. Ahora, en pleno retorno por todo lo alto, el grupo ha querido satisfacer a su público con el anuncio de que 'Camp Rock 3', tal y como leemos en Variety, ya está en plena post-producción.

De hecho, incluso tiene ventana de estreno: será a lo largo del verano de 2026, tanto en Disney Channel como en Disney+. En esta nueva historia, Connect 3 (su grupo ficticio) pierden a sus teloneros en su nuevo tour y deciden volver a Camp Rock para encontrar a los rostros del futuro. Por supuesto, todos los chavales se pelearán por conseguirlo. De momento, en el primer teaser podemos ver a Nick diciendo "Música, amigos, recuerdos", seguido por Joe afirmando "Hemos vuelto exactamente donde debíamos estar" y Kevin culminando con "Aún no tienen pajarera".

Eso sí, los fans pueden despedirse de una de las piezas clave de la franquicia: Demi Lovato no aparecerá como protagonista en esta secuela, a priori, aunque sí será productora ejecutiva. Y, para qué negarlo, seguro que no puede evitar aparecer en un cameo. Tanto la guionista como la directora de 'Camp Rock 3' son unas recién llegadas a la saga, pero no al audiovisual: la primera fue una de las responsables de 'Madres forzosas' y la segunda ha dirigido todo tipo de series y películas pequeñitas, siendo esta tercera entrega su oportunidad de jugar en primera división. ¿Preparados para un retorno al campamento?

