'The Batman: Part II' saca la artillería pesada. Scarlett Johansson está a punto de unirse a la nueva película del superhéroe de DC

Después de que Matt Reeves firmase la que, para muchos, es la mejor película del personaje estrenada hasta la fecha —y con razón—, la segunda parte de 'The Batman' ha estado marcada por un proceso de escritura y preproducción tan largo como tedioso. Ahora, tras casi tres años de incertidumbre y novedades con cuentagotas, 'The Batman: Part II' —se han herniado con el título—, acaba de soltar su primera gran bomba. Bueno, su segunda.

ScarJo se va a Gotham

La buena nueva no es otra que el potencial regreso de Scarlett Johansson al cine de superhéroes después de su periplo de una década en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que, según informa Deadline en exclusiva, la actriz está negociando para unirse a la nueva aventura del Hombre Murciélago de Robert Pattinson en un papel aún por confirmar pero que ya tiene al fandom teorizando y sacando conclusiones —probablemente precipitadas—.

A fecha de hoy, la única línea de investigación al respecto gira en torno a la siguiente pregunta, probablemente condicionada por su rol de Viuda Negra: ¿Qué mujeres pelirrojas hay en Gotham City y alrededores? Por supuesto, la primera candidata es Hiedra Venenosa, cuyos poderes sobrenaturales no cuadran demasiado con la aproximación realista de Reeves al universo Batman. Tras ella, la reportera Vicki Vale se antoja una opción mucho más razonable y probable.

Pero más allá del desembarco de ScarJo en el DC Universe, lo verdaderamente importante en relación a 'The Batman: Part II' es que Greig Fraser, que firmó la descomunal fotografía de la primera entrega, cederá su puesto como DP nada menos que a Erik Messerschmidt, director de foto de cabecera de David Fincher desde su colaboración en 'Mindhunter'. Fraser sólo hay uno, pero el remplazo no está nada mal.

'The Batman: Part II' debió iniciar su rodaje en 2023, pero finalmente arrancará en el segundo trimestre de 2026. Su estreno está previsto para el 1 de octubre de 2027, así que tiempo para perfilar otro bombazo hay de sobra.

