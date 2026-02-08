El director de 'Los pecadores' completa la línea temporal y revela lo que ocurrió con Smoke y Stack antes de lo que vemos en la película: "Se separaron"

A lo largo de su metraje, 'Los pecadores' deja muchas pistas sobre el pasado de Smoke y Stack, pero el guion nunca revela por completo quiénes fueron antes de la noche fatídica que los enfrenta a los vampiros. Sabemos que regresan al Misisipi de los años 30 tras pasar un tiempo en Chicago, que arrastran un pasado violento, que son veteranos de la Primera Guerra Mundial y que sus vínculos con Mary y Annie están marcados por el amor, la pérdida y el conflicto. Sin embargo, gran parte de esa historia solamente se sugiere, no se explica realmente.

Conociendo a los vampiros

En una entrevista concedida en el podcast In Proximity de Proximity Media, Ryan Coogler y Michael B. Jordan han completado los huecos en de la línea temporal, dejando claro lo que ocurre con los gemelos, sus romances, su paso por el ejército y el momento exacto en que vuelven a encontrarse antes de los acontecimientos de la película. Ese contexto no era imprescindible para entenderla, pero añade ciertas capas emocionales que explican muchas de sus decisiones. En palabras de Coogler: "Fue como una relación de tres años en la que los gemelos básicamente se separaron".

Por otro lado, Jordan lo resume así: "Sí, los hermanos estuvieron separados por un tiempo". Un breve paréntesis que marca un antes y un después en sus trayectorias personales y en la manera en que cada uno se vincula con Mary y Annie.

El pasado de los gemelos incluye violencia, huida y guerra, en una cadena de acontecimientos que define su forma de existir en el mundo. Coogler lo describe así: "Mataron a su padre, se escondieron en casa de la madre de Mary, luego fueron a Nueva York y se unieron al ejército. Fueron a luchar a Francia, regresaron y volvieron a casa por un tiempo. Y Mary era mayor, así que fue entonces cuando surgieron Stack y Mary". Jordan añade el matiz emocional de ese cambio de mirada: "Y verla bajo una luz diferente..."

Ese cambio en Mary, de figura casi familiar a interés romántico, no fue sencillo ni aceptado por todos. Coogler lo enmarca desde la dinámica íntima del grupo: "Era como una hermana menor para ellos, ¿sabes? A la madre de Smoke y Mary no le gustó eso. Fueron tres años en los que los gemelos se separaron, Smoke y Annie consiguieron su casa y Stack y Mary se fueron a Little Rock". Y la tragedia termina de romper ese equilibrio: "Cuando perdieron a su hija fue cuando las cosas se complicaron. Ambas prácticamente dejaron a sus parejas y se reencontraron en Chicago".

Ese reencuentro es el punto de partida emocional de 'Los pecadores'. "Es entonces cuando los vemos regresar. Es el comienzo de nuestra historia", cuenta Jordan. Con ese pasado a cuestas, Smoke y Stack vuelven al Misisipi para abrir su bar de mala muerte, cargando con una historia de pérdidas, violencia y decisiones imposibles que la película no verbaliza, pero que ahora queda mucho más clara.

En Espinof | Elegimos los 24 mejores planos del año. Las imágenes más memorables de las películas que han marcado 2025

En Espinof | ¡El fotoquímico vive, el cine sigue! Algunos de los mejores estrenos de 2025 se han rodado con película: estos 11 ejemplos lo demuestran