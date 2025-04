'Los pecadores' es una de las mejores películas del año. Un brutal thriller de terror al ritmo de blues

El nombre de Ryan Coogler puede que no diga mucho a algunos espectadores poco informados, pero lo cierto es que se trata del director detrás de títulos tan conocidos como 'Creed' o 'Black Panther'. Eso sí, llevaba desde su debut con la muy estimable 'Fruitvale Station' sin poder hacer una película enteramente suya, pero eso ha cambiado gracias a 'Los pecadores', una película que está enamorando a la crítica.

'Los pecadores' es una película que se resiste a una fácil clasificación, algo cada vez más raro de ver en una superproducción. Y es que Coogler vuelve a mostrar un gran interés en incidir en la experiencia negra en Estados Unidos, pero sin por ello olvidarse de la necesidad de que también funcione como entretenimiento. Ahí es donde ofrece un cóctel de terror y thriller de acción muy efectivo, en especial durante su tramo final. El resultado es una película única que abraza en todo momento su tendencia al exceso, pero sabiendo cómo enfocarlo para no acabar siendo nunca una esclava de ellos.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Una superproducción única en su especie

Hay dos elementos que sobrevuelan en todo momento sobre 'Los pecadores'. El primero es la búsqueda de la libertad en una época en la que ser negro en Estados Unidos equivalía a que era prácticamente imposible conseguirla. De hecho, los dos personajes de Michael B. Jordan funcionan en todo momento como un recordatorio de hasta qué punto se tenía que estar dispuesto a llegar para que no te pasasen por encima sin piedad.

El otro está vinculado de forma clara al primero y es la importancia de la música, en especial del blues. En muchas películas es algo que se usa como acompañamiento o para resaltar emociones o escenas concretas, pero aquí es algo que está grabado a fuego en el ADN de la historia, tanto por su naturaleza liberadora como por su capacidad para ir recogiendo multitud de historias y que no caigan en el olvido.

Sí es cierto que esto puede llevar a un ligero estancamiento en el tramo central de película -ahí quizá habría podido recortarse un poco el metraje y acercarlo más a las dos horas-, pero no es nada grave y a su manera sirve para coger fuerza para la "fiesta" salvaje que viene justo después. Eso sí, incluso entonces hace acto de presencia y Coogler no tiene el más mínimo miedo e llevarlo al extremo en lo que podría haber sido un despiporre pero acaba funcionando.

Y es que una de las máximas de Coogler en 'Los pecadores' parece ser la de no tener ningún miedo a los excesos -incluso cuando eso podría haberle llegado a caer en el ridículo, como ese final que me hizo pensar de inmediato en cierta película de Quentin Tarantino- y utilizarlos a su favor para construir una película que respira cine por los cuatro costados. Eso es algo que incluso aquellos que no conecten con lo que se propone aquí seguro que saben ver, ya que hay un cuidado exquisito por todos los apartados técnicos que cada vez es más raro de ver en una producción actual.

También se percibe en todo momento una intencionalidad clara por parte de Coogler, lo cual quizá en algunos momentos le lleva a hacer ciertos subrayados que puedan descuadrar a algunos espectadores, sobre todo a aquellos más interesados en una película de terror al uso. Claro que 'Los pecadores' nos da eso -con violencia y sangre a borbotones-, ofreciendo a su manera una especie de visión alternativa de 'Abierto hasta el amanecer', pero el tema de la raza juega aquí un papel esencial, algo que por lado no debería sorprender a nadie que esté familiarizado con sus anteriores trabajos.

Su reparto también entiende muy bien este punto, donde es cierto que inicialmente puede dar la sensación de que los dos hermanos interpretados por Jordan se diferencian principalmente en el color del sombrero que usan, pero esa idea se disipa rápidamente. De hecho, la distancia entre ambos acaba convirtiéndose en una de las grandes bazas de la película, permitiendo de paso al actor hacer gala de todo su talento.

Más allá de eso sí me gustaría destacar que la mayoría de personajes tal y como están construidos en el guion por Coogler funcionan más como ideas que por la entidad propia que tengan -el caso más claro de esto es el villano interpretado por Jack O'Connell-. No es algo necesariamente negativo, ya que además los actores les insuflan esa humanidad clave para que su destino nos importe más allá de lo esperado, pero sí choca un poco que por un lado se tome todo con tanta calma pero luego suceda esto.

Lo que queda finalmente con 'Los pecadores' es un estimulante cóctel de géneros que no duda a la hora de llevar su apuesta hasta las últimas consecuencias. Todo ello con un acabado visual de primera que justifica como pocas la necesidad de verla en la pantalla más grande posible. De lo mejor de lo que llevamos de año.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025