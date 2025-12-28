Un anime mal hecho puede arruinar el hype del manga. Las 5 peores adaptaciones de la historia que, por desgracia, se pueden ver en 'streaming'

Hay veces en que los fans se tiran años y años esperando una adaptación a anime de su manga favorito. Pero por desgracia, cuando por fin ocurre, el resultado es tan desastroso que nos quitan por completo las ganas de seguir la historia.

Mala animación, tramas de relleno que no llevan a ningún lado, un final apresurado... los factores del descalabro pueden ser muchos, pero en algunas ocasiones un mal anime incluso han terminado de hundir la serie original por completo de matar cualquier posible oportunidad de un remake. Si queréis adentraros en El Horror, aquí van algunas de las adaptaciones de anime más infames de la historia que aún siguen obsesionando (para mal) a muchos fans.

The Promised Neverland

Lo de 'The Promised Neverland' es una tragedia que tristemente echó para tras a muchísimos fans potenciales. La primera temporada fue una maravilla, con muy buena calidad y una historia que te atrapaba desde el principio con su misterioso orfanato para niños superdotados. Aunque Emma pronto descubre que en realidad están siendo criados para ser devorados por demonios y empieza a idear un plan para escapar con sus amigos.

Por desgracia, la segunda tuvo un ritmo demasiado apresurado, con CloverWorks queriendo cerrar las cosas rapidito y saltándose algunos arcos clave de la historia. El anime de 'The Promised Neverland' terminó alternando demasiado la historia, con lo que desencantó tanto a fans como a críticos que muchos ni siquiera le dieron una oportunidad al manga original de Kaiu Shirai.

Disponible en Crunchyroll

Uzumaki

'Uzumaki' quería ser el anime que por fin hiciera justicia a las adaptaciones de Junji Ito. Los tráilers venían prometiendo una calidad visual increíble, y el primer capítulo de la miniserie es espectacular... Pero todo cambió con el segundo episodio, con el que la animación se fue volando por la ventana y pronto se destaparon los problemas de producción que se habían ido amontonando.

El ritmo y una calidad visual terribles volvieron a arruinar otro anime de Ito, y eso que 'Uzumaki' es una de su sobras más queridas y alabadas. Si nos pica la curiosidad, sigue a Kirie Goshima y su novio Suichi Saito, quienes viven en un pueblo que empieza a ser invadido por unas espirales sobrenaturales.

Disponible en HBO Max

One-Punch Man

'One-Punch Man' también ha sido otro de esos animes que empezaron de miedo, con una primera temporada histórica de una calidad altísima... Y que se ha ido desinflando cada vez más y más por el camino. El bajonazo vino con el cambio de estudio de Madhouse a J.C. Staff, pero ni siquiera los seis años de espera han conseguido que la tercera temporada remonte y el anime ya cuenta con algunas de las valoraciones más nefastas de los últimos años.

Es la historia de Saitama, un superhéroe tan, tan fuerte que puede derrotar a cualquier enemigo de un solo puñetazo. Así que su día a día es bastante aburrido y ningún enemigo le supone un gran reto.

Disponible en Crunchyroll

Tokyo Ghoul

'Tokyo Ghoul' es un caso singular, porque aunque Studio Pierrot entregó un anime de buenísima calidad, ha alternado la historia original con tanto relleno y subtramas propias sin demasiado sentido que es un desafío de seguir. La calidad visual también fue decayendo según avanzaron las temporadas, así que entre los cambios a la historia, un ritmo apresurado y una animación inconsistente pues terminó desencantando a todo el mundo.

Y es una lástima, porque la primera temporada es un thriller de terror y no muertos bien magnético. Después de sobrevivir a un encuentro con un ghoul, Kaneki despierta para descubrir que se ha convertido en un medio-ghoul por un trasplante de órganos experimental. Así se encuentra entre dos mundos, conservando su humanidad pero siendo atormentado por los instintos de monstruo que han despertado en su interior.

Disponible en Netflix

Berserk

'Berserk' ya tuvo una adaptación a anime en los años 90, pero como pronto alcanzó al manga de Kentaro Miura la serie llegó a su final demasiado pronto. La segunda oportunidad llegó de nuevo en 2016, pero la calidad fue tan nefasta que parece haber hundido la oportunidad de cualquier otra adaptación en el futuro.

La serie de 'Berserk' de 2016 tiene el que está considerado como el peor CGI que hemos visto en mucho tiempo, además de un ritmo abrupto y acelerado que destroza por completo la narrativa y unos personajes que dan miedo por las razones equivocadas. Ya veremos qué pasa cuando se estrene el nuevo anime de 'El Puño de la Estrella del Norte', pero por ahora 'Berserk' carga con el sambenito de ser el peor anime de la historia.

Disponible en Crunchyroll

