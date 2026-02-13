Esta compañía ha hecho lo impensable en México: que puedas tener Netflix, HBO Max, Disney+ y Apple TV+ por tan solo 249 pesos

En una época en la que las compañías de streaming van subiendo de precios en cuanto nos despistamos (y al final nos dejamos mucho dinero), siempre es grato encontrarnos con alguna compañía que hace que nos ahorremos un buen pico y en este sentido en México están de suerte ya que Mercado Libre ha lanzado un paquete que se hace imprescindible.

Desde esta semana se puede contratar el paquete Meli+ Mega en el que los usuarios podrán disfrutar de Netflix, HBO Max, Disney+ y Apple TV a un precio promocional de 249 pesos. Eso, al cambio actual, son unos 12,20 euros al mes. Esto dentro de la promoción ya que, a partir del 13 de abril será de 399 pesos al mes.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

A precio de risa

Eso sí, hay que aclarar que los planes en el caso de las tres primeras son los estándares/básicos con anuncios. Aun así tenemos un ahorro importante ya que al actual coste de cada plataforma en México el coste total asciende a 586 pesos (algo más de 28 euros).

Por comparar precios, si en España contratásemos estos cuatro servicios con las mismas condiciones nos saldría por 30,96 euros (6,99 euros el plan estándar con anuncios tanto de Netflix como de HBO Max y Disney+ y 9,99 euros de Apple TV+). Esto contratando individual, ya que existe la posibilidad de contratarlo en un paquete de la operadora.

No es el único plan que tienen en Meli+ Mega, ya que si tiramos por la versión sin anuncios, el paquete nos saldría a 639 pesos (749 tras finalizar la promoción); y el paquete personalizado (con los planes premium/platino de las respectivas plataformas) nos iríamos a 779 pesos al mes durante los dos primeros meses (889 al mes después).

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más