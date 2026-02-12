El personaje de 'Send Help' del que no me puedo creer su destino. Sam Raimi necesita explicarme mejor lo que pasa al final

Siempre es un gusto que Sam Raimi, que lleva unos años metido en el mainstream, se salga por la tangente y, en lugar de hacer más cosas como 'Oz, un mundo de fantasía' o 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', se atreva a poner a Rachel McAdams y Dylan O'Brien al límite en esa versión de 'Survivor' sangrienta, divertidísima y psicópata que es 'Send Help'. La película ha sido un auténtico bombazo en Estados Unidos (no tanto en España, todo sea dicho) y al público general le ha resultado, como poco, gustosa. Sin embargo, tiene un detalle del que nadie habla, un agujero (bueno, agujerillo) de guion tan obvio que es extraño que no se haya señalado más.

Ojo: a partir de aquí hay spoilers del final de 'Send Help'. Si sigues leyendo es porque ya has visto la película o no te importan. ¡No vale quejarse luego!

El pájaro inmortal

Linda es un personaje muy bien definido del que sabemos lo extraña que resulta a los demás entre su obsesión por 'Survivor' (no eres la única, Linda), su falta de habilidades sociales y, por supuesto, los karaokes con 'One way or another'. Además, comparte piso con Gordi, su pájaro, con el que comparte migajas de pan y visionados del mejor reality de la historia. Todo bien... Hasta que se estrellan en la isla, claro.

En un momento dado, nuestra protagonista, varada en la isla, hace referencia a que quiere volver a ver a Gordi hasta el punto que empieza a llamar así a su compañero de desventuras, Bradley. No volvemos a saber nada del pájaro hasta que, un año después de salir de la isla, ella se vuelve una estrella y se va hacia el horizonte, montada en su coche, con él al lado. La única pregunta es... ¿Cómo ha sobrevivido durante los meses que estuvo en la isla?

Linda se nos presenta como un personaje sin amigos de ningún tipo, cuyas únicas interacciones vitales son las que tiene en la oficina, por lo que es inevitable cuestionarse quién está cuidando de Gordi durante su viaje de trabajo a Tailandia (viaje que no iba a durar demasiado, puesto que se trataba de una reunión para formalizar su adquisición). ¿Un vecino? ¿Un familiar del que no habíamos oído hablar? ¿O, en el mejor estilo de las habilidades de supervivencia de Linda, Gordi se auto-abastecía de comida con algún tipo de sistema? Al fin y al cabo, no iba a pasar tanto tiempo fuera de casa y no se puede decir que Linda sea la más sociable del edificio.

'Send Help' decide hacer una elipsis sobre el tema y no hablar sobre la supervivencia de Gordi (o si, al final de la película, estamos viendo otro pájaro distinto). En cualquier película, uno podría dar por hecho que está siendo cuidado por otro personaje, pero con esta protagonista debería ser mucho más complicado y, desde luego, no estaría de más una escena donde se mostrara qué ha pasado para que la mascota acabe sobreviviendo a tantos meses sin ella. Hay una pieza del puzzle que queda sin montar, y siendo Linda... es, quieras que no, importante. Sam Raimi, respuestas quiero.

