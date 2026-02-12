Los dos papeles que James Van Der Beek dejó sin estrenar y con los que nos podremos despedir del actor

Con el fallecimiento de James Van Der Beek ayer, todo el mundo ha recordado sus papeles más icónicos, como 'Dawson Crece', 'Las reglas del juego', 'Juego de campeones' o sus episodios de 'Cómo conocí a vuestra madre'. Sin embargo, su carrera se expande a lo largo de decenas de películas y series desde su debut en 1993. De hecho, aún no hemos visto su final, porque tiene proyectos en post-producción que aparecerán a lo largo de este año y con los que podremos darle un último adiós.

Nunca olvidado

El 1 de julio, de hecho, veremos su último papel en 'Elle', la precuela de 'Una rubia muy legal' que se estrenará en Amazon Prime Video y donde interpretó a Dean Wilson, el nuevo candidato a alcalde de la ciudad y superintendente del distrito escolar. Amazon MGM ya ha advertido en una nota de prensa que "su don para el timing cómico llevó a una actuación memorable".

Antes, el 13 de marzo (en Estados Unidos, sin fecha en España), el actor aparecerá en 'The Gates', la nueva película de Lionsgate en la que tres amigos acaban viendo un asesinato en un pueblo pequeño y quedan encerrados en este mientras los residentes les culpan de lo sucedido. Su director, John Burr, le ha afirmado a Deadline que "fuimos increíblemente afortunados por haber trabajado con él. Trajo experiencia y perspectiva al papel, y construyó profundas relaciones con sus compañeros de reparto y el equipo. Y aunque se dedicó en cuerpo y alma a su interpretación del antagonista amoral y lleno de defectos de nuestra historia, entre escena y escena volvía a transformarse sin esfuerzo en el conversador sensato y encantador que era en el fondo".

La última vez que le vimos, antes de estas dos apariciones, fue en la serie 'Impostura', donde apareció en dos memorables episodios. Y será una pena dejar de verle aquí y allá, dando siempre un tono especial, único y un pelín nostálgico a todos sus personajes. Ya le estamos echando de menos.

En Espinof | Qué fue de Kirk Cameron, de rebelde en 'Los problemas crecen' a evangelista y actor de películas cristianas

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026