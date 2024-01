Qué fue de Kirk Cameron, de rebelde en 'Los problemas crecen' a evangelista y actor de películas cristianas

Si viviste los 80 y los 90, lo más posible es que recuerdes muy claramente el nombre de Mike Seaver, el adolescente que co-protagonizaba 'Los problemas crecen', una serie más conocida por acabar teniendo, en su temporada 7, a Leonardo DiCaprio como nuevo miembro de la familia. Pero en esa época nadie reconocía a ese novato. De hecho, todo el mundo estaba loco por un nuevo gran talento televisivo: Kirk Cameron. Sin embargo, hace años que parece haber desaparecido del foco mediático. Y es que... ¿Qué fue de Kirk Cameron?

Problemas crecientes

Kirk Thomas Cameron nació el 12 de octubre de 1970 (lo que significa que ahora mismo tiene 53 años) en Panorama City, un suburbio de Los Angeles donde también crecieron Terry Gilliam o Mark-Paul Gosselaar. De hecho, parece que nacer allí da suerte, porque su hermana Candace acabó siendo DJ Tanner en 'Padres forzosos' (y 'Madres forzosas') al mismo tiempo que él estaba en 'Los problemas crecen'.

Pero no nos adelantemos: a los 9 años, Cameron consiguió su primer papel en un anuncio de Golden Grahams en el que consiguió incluso tener una frase destacando lo crujientes que eran. Poco después ya aparecía en su primera película, 'Goliath está esperando' y en episodios de series como 'Lou Grant'. A los quince ya se había convertido en una cara conocida de los castings, y no tuvo mucho problema en ser fichado para la nueva serie protagonizada por Alan Thicke, 'Los problemas crecen'.

Mike Seaver se convirtió en el sinvergüenza oficial de América mientras su compañera de reparto, Tracey Gold, con la que ya coincidió en un anuncio de McDonald's, sufría en el set porque los guionistas no paraban de dedicarle chistes de gordas. Pesaba 49 kilos. 'Los problemas crecen' ganaba premios, Cameron fue nominado al Globo de Oro y en su tercera temporada era el quinto programa más visto en Estados Unidos. Y entonces es cuando pasó.

Es una experiencia religiosa

En 1987, a sus 17 años, Kirk Cameron dejó de ser ateo para convertirse en un cristiano renacido. Y su religión pasó a ser lo más importante de su vida, hasta el punto de hacer de menos al resto del reparto y exigir que se cambiaran algunas de sus escenas porque le parecían inapropiadas. Por ejemplo, que su personaje le preguntara el nombre a una chica con la que se acababa de acostar. También mandó que echaran de la serie a la actriz Julie McCullough tras ocho episodios porque había posado desnuda en Playboy, afirmando que los productores estaban promocionando la pornografía.

Cameron, eso sí, insiste en su autobiografía en que esto es mentira, pero hay varios testimonios que demuestran que fue así e incluso McCullough ha contado en varias ocasiones que, cuando han coincidido, el actor se ha negado siquiera a hablar con ella. En 1991, Kirk Cameron se casó con Chelsea Noble, a la que conoció en el set porque apareció en 14 episodios de 'Los problemas crecen', pero no invitó a la boda a ninguno de sus compañeros de reparto, algo que les hizo -lógicamente- daño.

En este panorama de trabajo, la serie bajó en audiencias en 1992 hasta convertirse en el 75 programa más visto de Estados Unidos y acabó siendo cancelado. En el último episodio, Mike acababa prometiéndose con Kate, el personaje interpretado por su ya esposa en la vida real. Todo quedaba en casa. Al terminar, se alejó todo lo posible del reparto y, de hecho, no habló con su compañera Tracey Gold hasta el año 2000, cuando les pidió perdón por su comportamiento.

Dejado atrás

Kirk Cameron podría haber aprovechado su fama para hacer comedias adolescentes, pero solo hizo 'De tal astilla... tal palo' en 1987 e 'Internauta por accidente' en 1995, además de algunos dramas sin mayor importancia. En 1996 estrenó su propia serie, 'Kirk', co-protagonizada por su esposa Chelsea Noble y que trataba de un joven recién graduado que de repente tiene que cuidar a sus hermanos pequeños. Llegó a tener dos temporadas y dejó un episodio sin emitir, pero no es que la gente lo estuviera pidiendo precisamente.

En 1998 Kirk apareció en su primera película religiosa, 'The birth of Jesus', que duraba media hora y fue directa a vídeo. Después volvió, momentáneamente, a 'Los problemas crecen' con la película que hicieron ocho años después del final, en la que su personaje ya tenía cuatro hijos y era un exitoso vicepresidente de una agencia publicitaria. Aún habría otra secuela más en 2004, con un Cameron ya metido de lleno en la producción de programas y películas religiosos.

Desde 2003 empezó a presentar 'Praise the lord' y 'The way of the master', dos talk shows cristianos (aún presenta el segundo) que le ofrecieron después del éxito de nicho de su película religiosa 'Desaparecidos sin rastro' ('Left Behind'), que tuvo dos secuelas imposibles. Pero la cinta con la que volvió a las bocas de todos la hizo en 2014: 'Saving Christmas', una película navideña cristiana considerada una de las peores de la historia.

Su fracaso, para Cameron, estuvo conducido por "haters y ateos", pero la película consiguió dar beneficios, descubriendo que este nicho no necesita gastar mucho para ganar más. Para haceros una idea, su último papel fue en 2022 en 'Lifemark', un drama cristiano anti-abortista. Cameron, sin poder evitarlo, se ha convertido en poco menos que un meme en Estados Unidos: por ejemplo, para demostrar la -según él- equivocada teoría de la evolución preguntó en medio de un debate por qué no existía un "crocopato", y después repartió ejemplares modificados del libro de Darwin en las universidades.

Por supuesto, Cameron es homófobo (cree que la homosexualidad es "antinatural y destructiva de muchos de los fundamentos de la civilización") y durante el Covid no solo se opuso a las mascarillas, sino que llegó a afirmar que el virus podría ser utilizado por dios para llevar a cabo sus propósitos, y que el socialismo y el comunismo llevaban el disfraz de salud pública y justicia social. A riesgo de ser condenado por la mayor parte de la población, ha conseguido encontrar un hueco entre el sector más radical de la religión, y no le va mal. No parece que vaya a haber una nueva película especial de 'Los problemas crecen', eso sí.

