Sólo dura 70 minutos y es una de las mejores películas de ciencia ficción con viajes en el tiempo de los últimos años: una joya minimalista del género que acaba de estrenar su secuela

Vivimos tiempos en los que cada vez es más habitual que se estrenen películas que superan ampliamente las 2 horas de duración e incluso pasan las 3 horas, por lo que seguro que muchos agradecen encontrarse con títulos mucho más cortos y fáciles de encajar en algún rato libre que se tenga durante el día.

Hoy os voy a hablar de uno de ellos, pues la estupenda 'Más allá de los dos minutos infinitos' (conocida internacionalmente como 'Beyond the Infinite Two Minutes') está disponible para ver online (concretamente, está en Filmin) y su secuela acaba de llegar también al streaming. Dirigida por Junta Yamaguchi, fue una de las grandes sorpresas del género y ahora es un absoluto título de culto.

Por qué merece la pena verla

La premisa de 'Más allá de los minutos infinitos' es tan sencilla como sugerente: el dueño de un café se ve hablando consigo mismo desde la pantalla de su ordenador, pero es que además se trata de una versión que le habla desde dos minutos en el futuro. Una diferencia temporal mínima pero que exprimirá con genial resultado, convirtiéndose en una de las mejores películas de viajes en el tiempo del cine reciente.

Además, los responsables de 'Más allá de los dos minutos infinitos' prefieren dotar a la película de un enfoque cómico de lo más acertado y que además en ningún momento supone una excusa para mostrarse perezosos en lo argumental. Y es que el ingenio es una de las principales señas de identidad de esta producción japonesa, sabiendo cómo sorprender al espectador e incluso introduciendo cierta reflexión sobre hasta qué punto estamos encadenados a nuestro destino.

Todo ello con un aliciente adicional: 'Más allá de los dos minutos infinitos' está presentada como un enorme plano secuencia, lo cual ayuda a que el espectador se sumerja más en la historia e incluso genere cierta dosis de tensión sobre la idea de que quizá no sean capaces de mantener la continuidad entre todo lo que va planteándose en un espacio tan reducido.

Es verdad que la obra de Junta Yamaguchi puede resultar un poco rocambolesca, sobre todo en su tramo final, y que exige ciertos saltos de fe (¿dónde compran esos cables kilométricos?), pero en líneas generales destaca por ser una película muy medida pese a su aparente tendencia al descontrol y además sus escasos 70 minutos de metraje se pasan volando.

En cuanto a su secuela, aquí se ha estrenado directamente en streaming sin pasar por cines con el título 'Atrapados en un bucle infinito', si bien su título internacional es 'River'. No es tan corta pero sólo dura 86 minutos y repite el mismo equipo creativo. Puedes encontrarla en alquiler en plataformas como Movistar+, en Filmin o en RakutenTV.

