Sube como la espuma en Netflix México este drama sobre la Segunda Guerra Mundial basado en hechos reales

Hace no demasiado recomendábamos 'La zona de interés', una película sobre el Holocausto que sorprendía por su frialdad y su falta de personajes con los que empatizar. En la otra cara de la moneda, 'Un refugio inesperado', el emotivo drama histórico protagonizado por Jessica Chastain y basada en una emotiva historia real, ha entrando con fuerza en Netflix México.

La película está basada en la novela homónima de no ficción escrita por Diane Ackerman y cuenta la historia de cómo Jan y Antonina Żabiński, directores del zoológico de Varsovia, rescataron a cientos de judíos polacos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Sus actos salvaron más de 300 vidas, y lo hicieron escondiéndolos en su zoológico.

Con un 57 de media en Metacritic (el aglutinador de notas de la crítica profesional) la película obtuvo opiniones muy divisivas. Algunas alababan su gran sensibilidad y el tacto con el la directora Niki Caro trata una historia real conmovedora. "Llena de una poderosa narrativa ejecutada exquisitamente", decían en The Film Stage. Por su parte, en The New York Times fueron muy críticos, afirmando que les parecía "la versión de Disney del Holocausto".

Una historia que había que contar

Jessica Chastain se mostró en su momento muy orgullosa del trabajo. Se trataba de un papel muy diferente para ella, y declaró en una entrevista sobre la película que "la feminidad no es debilidad", apreciando la manera en la que el relato encuentra formas alternativas para vencer la influencia nazi y su horrible papel en la Segunda Guerra Mundial.

En un detalle emotivo, la película se estrenó primero en Varsovia el 8 de Marzo de 2017 y esperaría hasta finales de mes para estrenarse en Estados Unidos y Reino Unido. El 22 de marzo, además, tuvo una proyección especial en el Museo del Holocausto junto con la novelista de la obra original. Su paso por la taquilla fue modesto, recaudando 26 millones de dólares, y solo ligeramente por encima de su presupuesto.

