'Dune: La profecía' nos ha descolocado con la revelación de su último episodio. Un giro que podría estropear 'Dune 3'

Es curioso, pero cada episodio que avanza de 'Dune: La profecía', la precuela de Max de las películas de Denis Villeneuve, más se acercan a conceptos no tanto de la novela original de Frank Herbert (ni las precuelas de su hijo Brian) sino de 'El mesías de Dune' y una de las facciones más relevantes de ese libro. La última muestra la tenemos en el episodio 4, estrenado este pasado domingo (lunes en España).

Si hace un par de semanas surgía la teoría de que el misterioso Desmond Hart (Travis Fimmel) podría ser en realidad un espectro (ghola), el no menos misterioso pasado de la hermana Theodosia (Jade Anouka) podría también tener un origen común con el del militar.

Al final de 'Nacido dos veces', vemos como la joven hace lo que juró que no haría (excepto como último recurso) y se transforma momentáneamente en el fallecido Griffin Harkonnen, el hermano de Valya (Emily Watson). Un instante de impresión y de entendimiento entre la una y la otra en lo que descubrimos que Theodosia es una Danzarina rostro (Face Dancer en el original).

Dancing in the face

Una revelación que pone de relieve el misterio que nos adelantaban con el personaje, con conversaciones crípticas en torno a ella... a la vez que despliega algunas preguntas más. Según declaró Watson en su momento:

«No tienes que entender la situación todavía, pero las circunstancias de Theodosia son realmente únicas y ella ha llegado a la Hermandad como una marginada desde un pasado muy difícil y desesperado de un modo similar a cómo lo hizo Valia. Valya reconoce que tiene el mismo tipo de empuje y casi es como si la gente realmente dañada es muy, muy buena candidata para este tipo de devoción o empuje que se necesita para ser una realmente buena Bene Gesserit.»

Ahora tocan las preguntas, una la podemos responder (¿qué es un danzarín rostro?) y la otra solo podemos conjeturar su respuesta (¿cómo ha acabado Theodosia en la Hermandad?). Al igual que pasa con los espectros, los danzarines rostro son unos humanoides creados/forjados por los Bene Tleilax, facción de este universo especializado en bioingeniería. Tan expertos que despiertan la preocupación por parte de las grandes Casas.

El origen se encuentra en el mundo del espectáculo y las artes, ya que originalmente estos eran bailarines entrenados para hacer imitaciones, mejorados con cirugía al principio y después con ingeniería genética. Poco a poco se vio que el poder adoptar cualquier rostro podrían ser útiles para más fines de los tleilaxu, como el espionaje y otras actividades criminales. Y es que la transformación no solo es puramente estética, también adopta la voz y la personalidad, haciéndolos virtualmente imposibles de distinguir del original.

Algo que podría estropear ligeramente las tramas de 'El Mesías de Dune', en el que los Bene Tleilax y estos cambiaformas juegan un papel importante. No me quiero meter en materia pero tengo la sensación de que el impacto no va a ser el mismo ahora.

Por otro lado, su presencia en 'Dune: La profecía' indica que los Bene Tleilax llevarían muchos más milenios en activo que lo que se sugiere en el (algo caótico) lore de Dune. O, al menos, por este entonces los habitantes del planeta Tlaxu ya estarían experimentando para crear tanto danzarines rostro como espectros.

De hecho, la teoría que corre es que la hermana Theodosia puede ser una suerte de prototipo o bien una de las primeras versiones de lo que posteriormente conoceríamos como danzarines rostro. A partir de aquí se conjetura que o bien logró huir de su planeta o fue en algún momento rescatada por la Hermandad. Preguntas que, esperamos, sean respondidas en los dos episodios finales de la serie.

