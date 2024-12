Aun siendo una constante en la industria audiovisual, de un tiempo a esta parte cada vez se hacen más series de ciencia ficción y fantasía. No es ninguna queja hasta que vemos que no nos dan las horas ni los días para ponernos al día con toda la oferta. Razón por la cual vamos a hacer un repaso del año y a destacar las que para nosotros son las 17 mejores series de ciencia ficción y fantasía de 2024.

La televisión de ciencia ficción y fantasía más destacada del año

Este año tenemos un panorama bastante variado, desde una de las últimas series de Star Wars ('The Acolyte') hasta ambiciosas adaptaciones literarias como 'Los anillos de poder' y 'La casa del dragón' hasta fascinantes entradas del mundo de los juegos como 'Fallout' y 'Arcane'.

'The Acolyte'

Star Wars: The Acolyte

Creada por Leslye Headland | Reparto: Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Lee Jung-jae, etc.

Cuánto más lo pienso, más rabia me da el maltrato que sufrió la notable entrada de Star Wars en un periodo nada explorado en el audiovisual: la Alta república. Sí, se le pueden poner sus peros, pero ha sido todo un soplo de aire fresco en este anquilosado universo: vibrante, con unas escenas de lucha fantásticas y con un final que merece continuación.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Agatha, ¿Quién si no?' (Agatha All Along)

Agatha, ¿Quién si no?

Creada por Jac Schaeffer | Reparto: Kathryn Hahn, Joe Locke, Aubrey Plaza, etc.

No sé si es porque no esperábamos demasiado, pero la verdad es que la última miniserie de Marvel ha sido muy disfrutona, fantástica y ha dado mucho más de lo que esperábamos. Un aquelarre con el que quedarse en una aventura y recordar esas mamarrachas series de brujas de no hace demasiado.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de poder' - Temporada 2 (Lord of the Rings: The Rings of Power)

Creada por J.D. Payne y Patrick McKay | Reparto: Morfydd Clark, Robert Aramayo, Charlie Vickers, etc.

Bastante superior a su temporada inaugural, la adaptación del vasto legendario de Tolkien centrada en la creación de los anillos de poder ha encontrado su sitio cómodo. Si bien a mi juicio les vendría bien recortar un poco el metraje, aquí han sido espléndidos tanto en sus tramas palaciegas como en batallas espectaculares.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

'Arcane' - Temporada 2

Creada por Christian Linke y Alex Yee

De las mejores series de Netflix y una gran demostración de lo que se puede hacer con un universo tan amplio y lleno de posibilidades como el de League of Legends. Una serie en la que han volcado muchísimo cariño y se nota a todos los niveles.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Avatar: La leyenda de Aang' (Avatar: The Last Airbender)

Creada por Albert Kim | Reparto: Gorden Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, etc.

Mucho miedo teníamos por ver qué podría salir de la adaptación en imagen real de una serie animada tan querida como esta. Y, la verdad, no podíamos salir más satisfechos de ver la "renarración" de la historia de Aang. El resultado: una encantadora serie para toda la familia.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'La casa del dragón' - Temporada 2 (House of the Dragon)

Creada por Ryan Condal y George R.R. Martin | Reparto: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, etc.

Un poco al contrario que con 'Los anillos de poder', la temporada 2 de la adaptación de 'Fuego y Sangre' nos ha dejado algo más tibios. Aunque su calidad sigue siendo absolutamente incuestionable, se ha quedado un pelín por debajo de la primera temporada.

Se puede ver en Max | Crítica

'DanDaDan'

Dirigida por Fuga Yamashiro

Aparece aquí el anime que está llamado a ser uno de los fenómenos de la temporada. La mezcla de ciencia ficción y fantasía sobrenatural es tan divertida como emocionante. La única pega (y ni eso) es que una dosis de veinte minutos semanales saben demasiado a poco.

Se puede ver en | Crítica

'Los detectives muertos' (Dead Boy Detectives)

Creada por Steve Yockey | Reparto: George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson, etc.

Inesperadamente buena ha resultado ser el spin-off de 'Sandman'. Lástima de su cancelación, pero eso no quita que no tengamos un magnífico ejemplo de fantasía sobrenatural (adentrado en el terror, eso sí) con carismáticos detectives juveniles y una estructura episódica que le sienta francamente bien.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Doctor Who' - Temporada 14

Showrunner: Russell T Davies | Reparto: Ncuti Gatwa, Millie Gibson, etc

Lo dije en su momento y lo digo ahora, esta ha sido la mejor temporada de 'Doctor Who' en, a ojo, una década. Sin desmerecer la etapa de Chibnall, anterior a esta, Davies da un nuevo soplo de aire fresco a toda la serie, recuperando un espíritu jovial, optimista y lleno de ese encanto que es seña de la serie.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'En fin'

Creada por David Sainz y Enrique Lojo | Reparto: José Manuel Poga, Malena Alterio, etc.

La única entrada española en la lista cuenta con una premisa tan interesante como potente (un fin del mundo interrumpido). Algo que en otras manos podría no tener demasiada enjundia, aquí se explora fantásticamente en un tono de comedia bastante agradecido.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

'Fallout'

Creada por Graham Wagner y Geneva Robertson Dworet | Reparto: Ella Purnell, Walton Goggins, etc.

No hay duda, en ese imaginario combate de adaptaciones de ciencia ficción esperadísimas para 2024, la del videojuego postapocalíptico ha barrido de calle con su competencia. Una serie muy cuidada y que juega fantásticamente con los contrastes de tono. Tan divertida como desoladora.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

'The Lazarus Project' - Temporada 2

Creada por Joe Barton | Reparto: Paapa Essiedu, Anjili Mohindra, etc.

Vaya pena que no vayamos a tener temporada 3, sobre todo por el cliffhanger del final, porque estaría viendo mil capítulos más de este thriller de ciencia ficción. Un James Bond de bucles temporales que logra mantenernos en vilo de principio a fin.

Se puede ver en AMC Selekt | Crítica

'El problema de los 3 cuerpos' (3 Body Problems)

Creada por David Benioff y D.B. Weiss | Reparto: Jovan Adepo, Rosalind Chao, John Bradley, Eiza Gonzalez, etc.

Quizás lo ambicioso que es el relato de Liu Cixin (una trilogía cuya historia se expande durante siglos) haya jugado algo en contra en la adaptación televisiva. Sin embargo, tenemos una serie muy disfrutable y con conceptos de ciencia ficción francamente fascinantes.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Silo' - Temporada 2

Creada por Graham Yost | Reparto: Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins, etc.

Yo soy de los que tenía sus grandes dudas con 'Silo', sobre todo por su escaso desarrollo del mundo, pero esta segunda temporada me ha convertido definitivamente en fan de la distópica serie de Apple.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'Star Trek Discovery' - Temporada 5

Creada por Alex Kurtzman | Reparto: Sonequa Martin-Green, Doug Jones, etc.

Haciendo la lista, no me explico cómo casi me olvido de que este año asistimos al final de la serie responsable de insuflar una nueva vida a Star Trek en el terreno televisivo. Es verdad que no goza del apoyo unánime de los trekkies, pero esta temporada final ha cerrado la serie por todo lo alto con un

Se puede ver en SkyShowtime | Crítica

'Sweet Tooth' - Temporada 3

Creada por Jim Mickle | Reparto: Nonso Anozie, Christian Convery, etc.

Esta serie nos ha vuelto a romper el corazón con su despedida. A pesar de su bien merecida fama de serie cuqui y encantadora, la historia no pierde ni un ápice de la seriedad que conlleva este mundo postapocalíptico. Una fábula estupenda que invita al revisionado.

Se puede ver en Netflix | Crítica de la temporada 2

'Tragones y mazmorras' (Danjon Meshi)

Dirigida por Yoshihiro Miyajima

Nada más comenzar 2024 ya tuvimos claro que esta era uno de los mejores animes de fantasía que íbamos a ver. De hecho, desde su estreno ha estado perenne en nuestra lista general de mejores series por esta mezcla entre lo rolero y la estimada tradición culinaria nipona. Pura diversión y aventura.

Se puede ver en Netflix | Crítica

