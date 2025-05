'MasterChef' pone a la IA de juez. Ya podemos concursar en el talent de cocina de TVE, pero cuidado con la letra pequeña

Menos revisar sus problemas de horario, 'MasterChef' sigue probando todo tipo de estrategias para intentar impedir que continúen menguando sus audiencias. Entre sus movimientos más recientes destaca la iniciativa de El Reto, una forma de que los espectadores participen en el reality... eso sí, con decisiones tan cuestionables como el precio de la app o que tu plato lo valore una IA.

Muy bonito... sobre el papel

Durante las galas de 'MasterChef', el reality está aprovechando para promocionar El Reto, una iniciativa nueva de esta temporada y que, en teoría, te brinda la oportunidad de optar a ser un aspirante de la próxima edición en un proceso de selección que se realiza a través de su app.

Mediante la aplicación MasterChef World (con previo pago de 20 euros por participante), hasta tres usuarios podrán lograr un pase directo al casting de la próxima temporada del reality, si consiguen superar las distintas pruebas de la competición que arranca en mayo y concluye en diciembre.

Con una capacidad máxima de hasta 25.000 concursantes, el primer reto consistirá en subir una foto a redes sociales de tu receta y lograr un mínimo de likes para pasar a la siguiente fase. La fase 2 se basa en el reto de Sigue al chef, en el que los participantes tendrán que ir siguiendo en tiempo real la receta que elaborará Raquel Meroño y Futurlife21.

Eso sí, no se tendrá en cuenta que se hagan correctamente los pasos, sino que la cosa es subir la foto del plato final y será una IA la que juzgue teniendo en cuenta el tiempo de elaboración, la semejanza visual y su presentación. Los que pasen a la fase 3 recibirán una caja misteriosa con ingredientes para ocho pruebas eliminatorias.

Los 8 coaches VIP

En la fase 4, se celebrarán eventos presenciales en varias ciudades de España y contarán con la asistencia de coaches VIP (entre los que se encuentran nombres asociados a la marca 'MasterChef', como Carlos Maldonado o Marina Rivers). De entre los clasificados en la anterior fase para hacer frente a pruebas por equipos, los coaches seleccionarán a los ocho mejores.

Los 64 participantes escogidos competirán en la escuela de hostelería de Sevilla, y de cada equipo únicamente dos podrán clasificarse para competir en el reto final, que concluirá con los tres ganadores que pasarán directos al casting de la siguiente edición. Sobre este tema ha sacado pecho Nacho Ibernón, director de comunicación de Shine Iberia:

"Estamos muy contentos de ser el primer país en el que el concurso trasciende del formato televisivo y busca nuevas fronteras en el mundo digital. En nuestra fuerte apuesta por 'MasterChef' en digital, con una comunidad que ya supera los 5,5 millones de followers entre todas las plataformas, para nosotros el verdadero reto es conectar nuestra marca con otros públicos de la mano de creadores de contenido e influencers de las principales redes sociales".

Suena muy bonito sobre el papel, lo de acercarse más a la audiencia gracias a la tecnología, pero también resulta simbólico de la filosofía general del programa... y no en el buen sentido: importa más la forma que el contenido, el relato dramático por encima de la cocina en sí. Da igual que los platos no estén buenos mientras parezca que sí y la gente les dé likes.

Por mucho que quieran empaquetarlo con "el prestigio" de que van a tener ahí a influencers y creadores de contenido involucrados en el proceso (ejem), lo cierto es que relega gran parte del mismo a que sean otros usuarios los que decidan si un plato pasa o no el corte con sus "me gusta", por no hablar de que una IA juzgue en base a lo que le sugiere una foto (suena más a querer ponerse la medallita de modernos, y no a que sea una decisión lógica dadas las circunstancias).

Todo esto en un proceso al que tienes que entrar pagando y que tampoco deja muy claro si realmente permitirá que los ganadores sean concursantes de pleno derecho, o será todo un paripé y no pasarán del primer episodio. Como experimento, tiene su parte interesante, pero todo el glamour que pretenden darle sale un poco mal parado cuando te paras a mirar los detalles del asunto.

