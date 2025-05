Tenemos que hablar del montaje de 'MasterChef'. La búsqueda de sangre es totalmente innecesaria

El montaje es una pieza fundamental del lenguaje audiovisual y el de muchos realities habla por sí solo. Sin ir más lejos, anoche en 'MasterChef' una concursante se agobió al ver los cuerpos despellejados de animales, y el programa aprovechó para meter saña con una pulla de un concursante.

De aquellos barros...

La gala de ayer de 'MasterChef' comenzó con una primera prueba que consistía en hacer un plato utilizando animales que se consideraban plagas/especies superpobladoras e invasoras, entre ellas, conejos, jabalíes y cangrejos americanos. El reality les reveló a los animales que iban a cocinar en un expositor, donde algunos de ellos colgaban despellejados.

Los concursantes soltaron exclamaciones de asco, pero en concreto le llamaron la atención a Limin, que se tapó los ojos y le cayeron algunas lágrimas: "Soy aprensiva a la sangre en general. No estudié Medicina en parte porque había que despiezar cosas. Sangre y piel... Estoy intentando tranquilizarme, no me pasa nada. De verdad, se me va a pasar" explicó.

Si bien el programa se cuidó de dejar una imagen pulcra de los jueces, con Pepe Rodríguez preguntándole qué le pasaba (que parezca que "se preocupan" por ella, y no que le están tirando sutilmente de la lengua) y Samantha Vallejo-Nágera diciéndole un escueto "Respira", no pudo evitar concluir el momento con dos apuntes irónicos.

Por un lado, restándole importancia al asunto con las declaraciones de la propia Limin diciendo que si "como era conejo en la cultura china" le había afectado más, pero sobre todo por la pulla de su compañero Chema que añadió por lo bajini: "Las nuevas generaciones, que se creen que la comida sale de la nevera".

Obviamente, no estamos ante uno de los devastadores ejemplos de la presión a la que el reality somete a sus concursantes, pero sí que es una situación pequeña que resulta simbólica de cómo se aprovecha cada bache psicológico que encuentran para convertirlo en un chiste que dé pie al consecuente escarnio en redes sociales.

Luego siempre salen a defenderse cuando les acusan de descuidar la salud mental de sus participantes, pero no deja de ser irónico que cuando una de ellos se muestra afectada y gestiona el momento a su manera (simplemente, necesitaba unos minutos para asumirlo y luego hizo la prueba como el resto de sus compañeros), corran a reducirlo al absurdo, cuando quizá sería más productivo normalizar que a veces una pueda verse superada por la situación y pueda hablar abiertamente de ello.

Por no hablar del hecho de confundir que alguien tenga aprensión a la sangre con el clásico "es que las nuevas generaciones son flojas, nosequé, nosecuántos" (cuando Chema se lleva solo siete años con Limin, además), que denota un claro interés por buscar la polémica (por los que saltan a favor de uno y en contra de otra, y viceversa) y convertir un momento de debilidad en carne de cañón para que encienda a los espectadores (al menos, aquellos que todavía no se han ido a dormir por el tardío inicio del reality) y dé que hablar en redes.

Siempre habrá quien diga que el programa no es responsable de lo que digan los concursantes pero, precisamente, la mano del reality está detrás del montaje que, de la misma manera que elige omitir según qué cosas, ha considerado apropiado rematar el momento de esta forma. Al igual que en otras ediciones ha decidido meter en prime time un señor soltando discursos terraplanistas, por citar uno de múltiples ejemplos.

Ya sea para hacer sangre (nunca mejor dicho) con el drama, o para desviar la atención de la polémica que arrastra de otras ediciones sobre si debe mostrar cómo despellejan animales o no en prime time, creo que es un tema que deberían cuidar más, sobre todo viniendo de un programa de TVE. Los de Telecinco tienen la excusa de que no son "un servicio público" para ensañarse con el sufrimiento ajeno, pero aquí deberían replantearse hasta qué punto les compensa explotar estos conflictos porque descuidando estos detalles luego no es de extrañar que la cosa se les vaya de las manos.

