Nicolas Cage y Christian Bale dan vida a dos leyendas del fútbol americano en el primer adelanto de 'Madden', la película de David O. Russell

David O. Russell vuelve a salir de su zona de confort con 'Madden', una película que, sobre el papel, se presenta como una anomalía dentro de su filmografía. El director, que fue cinco veces nominado al Oscar y que es conocido por comedias dramáticas centradas en personajes desorientados, familias disfuncionales y procesos de reinvención personal, se enfrenta aquí a un relato ligado al deporte y al imaginario popular estadounidense.

Sin embargo, basta con rascar un poco para descubrir que la historia de John Madden encaja más de lo que parece con las obsesiones habituales del cineasta: la identidad, el legado y la construcción de un mito a partir de un individuo imperfecto.

Más allá del deporte

Solo hubo un John Madden, y la película se centra firmemente en esa idea, sin limitarse a contar una historia deportiva. En su lugar, cuenta el origen de una figura que acabó convirtiéndose en un icono cultural. Nicolas Cage da vida al legendario entrenador de los Raiders, miembro del Salón de la Fama y posterior comentarista, mientras que Christian Bale interpreta a Al Davis, el carismático y temperamental dueño del equipo.

Inspirada en hechos reales, la película sigue el recorrido vital de Madden desde la gloria de la Super Bowl hasta su transformación en la voz más reconocible del deporte en Estados Unidos. Pero el relato va más allá del campo y los micrófonos. 'Madden' aborda también el nacimiento de 'Madden NFL', la mítica saga de videojuegos que convirtió a su protagonista en un nombre familiar para generaciones enteras que aprendieron las reglas del fútbol americano con un mando en sus manos.

El elenco secundario cuenta con John Mulaney como Trip Hawkins, figura clave en el desarrollo del videojuego; Kathryn Hahn interpreta a Virginia Madden; Sienna Miller da vida a Carol Davis; y completan el reparto Shane Gillis y Joel Murray como el mítico comentarista Pat Summerall.

David O. Russell coescribe el guion junto a Cambron Clark y se rodea de un sólido equipo técnico, con Robert Richardson como director de fotografía y Alan Baumgarten al frente del montaje. Producida por Amazon MGM Studios, 'Madden' llegará a los cines el 26 de noviembre de 2026, consolidándose como una de las apuestas cinematográficas más llamativas del próximo año.

