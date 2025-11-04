Jennifer Lawrence nunca sintió que David O. Russell tuviese comportamientos agresivos durante los rodajes. "No sé cómo puedes ser sensible en esta industria"

Un director al que George Clooney estrangula durante un rodaje por humillar a miembros del equipo de rodaje y maltratar a los extras, que hace llorar a Amy Adams mientras la "dirige" —si es que a eso se le puede llamar dirigir— y que se ha ganado bastante mala fama en Hollywood a lo largo de sus tres décadas de carrera, no parece transmitir la sensación de ser un ser de luz precisamente. Jennifer Lawrence, que ya ha trabajado con David O. Russell en tres ocasiones, no parece haber captado esta energía.

Sentido y sensibilidad

Según ha explicado en una entrevista con The New York Times, la actriz, que ha compartido set con O. Russell en 'El lado bueno de las cosas', 'La gran estafa americana' y 'Joy', ha asegurado que jamás sintió que esa tendencia agresiva fuese la forma de comunicarse del cineasta, y que nunca se sintió degradada por él, puede que por su presunta falta de "sensibilidad".

“Sinceramente sentía que con David esa era su forma de comunicarse, sin gilipolleces. Nunca sentí que me degradara o me gritara”. Si no le gustaba algo, simplemente decía: ‘Ha sido terrible. Ha parecido una mierda. Hazlo mejor’. Y eso era una conversación muy útil. ¿Por qué? No lo sé. ‘¡Más despacio! ¡No tan alto!’. No soy sensible. No sé cómo puedes serlo en esta industria.”

“Quizá fue más duro con [Amy Adams] que conmigo. No lo sé. Quiero decir, sí, por supuesto que soy sensible. Soy muy sensible. No lo sé”.

Dejando a un lado lo absurdo de pensar que lo problemático es un aparente exceso de sensibilidad —o la necesidad de no tenerla— y no que haya un director con tendencias abusivas en set, es de rigor recordar las palabras de Amy Adams al recordar su experiencia filmando 'La gran estafa americana'.

“Jennifer [Lawrence] no se toma nada de eso a pecho. Es como de teflón. Y yo no soy de teflón. Pero tampoco me gusta ver cómo se trata mal a otras personas. No me parece bien. Para mí, la vida es más importante que las películas. Aquello me enseñó a separar el trabajo de la vida personal, porque pensé: no puedo llevarme esta experiencia a casa con mi hija. Estaba devastada en el rodaje. No todos los días, pero la mayoría”.

Con las dos visiones de un mismo set sobre la mesa, sacar conclusiones es cosa nuestra. Si me preguntan, y sin justificar la violencia física en ningún momento, creo que me quedo con la idea de que Clooney estuvo en el lado correcto de la historia durante los primeros compases de la carrera de O. Russell.

