Amy Adams, sobre el director con el que más ha sufrido haciendo una película: "Me hizo llorar, fue muy duro conmigo"

Amy Adams es una de las grandes actrices de Hollywood de los últimos años, tanto es así que ha llegado a ser nominada en hasta seis ocasiones al Óscar. Dos de ellas llegaron de la mano de colaboraciones con un director con el que la relación profesional acabó tan mal que la propia Adams llegó a confesar que le hizo echarse a llorar en pleno rodaje. Muchos ya sabréis que me refiero a David O. Russell.

"Estaba devastada en el rodaje"

La actriz colaboró por primera vez con Russell en 'The Fighter', y la experiencia fue lo suficientemente positiva como para que tres años antes volviesen a coincidir en 'La gran estafa americana'. Sin embargo, Adams no disfrutó nada haciendo esa película, tal y como ella misma confiesa en GQ:

Me hizo llorar, fue muy duro conmigo. Fue demasiado. La mayoría de los días estaba realmente devastada en el rodaje.

La propia Adams señala que la mayoría de los días también volvía así a casa, aunque aclara que la experiencia no fue la misma para todos: "Jennifer Lawrence no se deja intimidar. Es de teflón. Y yo no. Pero tampoco me gusta ver que traten mal a los demás, ¿sabes?"

La protagonista de 'La llegada' tiene claro que eso no lo justifica nada, y también que el éxito comercial que tuvo la película -ingresó 251 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 40- tampoco: "No me parece bien. Para mí, la vida es más importante que las películas".

Desde entonces, Adams jamás ha vuelto a trabajar con Russell, dejando claro que para que eso pudiera cambiar tendría que pasar mucho tiempo y que se diesen unas circunstancias muy concretas: "Nunca diré nunca, pero salvo que el rol esté menos dañado y haya una manera de mitigar la locura, entonces probablemente no".

Además, la mala relación con Russell no fue lo único que no le gustó de la película, ya que tanto ella como Jennifer Lawrence cobraron menos que Christian Bale, Bradley Cooper y Jeremy Renner:

Sabía que me pagaban menos y aun así acepté porque la decisión se reduce a hacerlo o no hacerlo. Así que solo tienes que decidir si vale la pena. No significa que me gustara. No significa que lo encontrara justo. Simplemente entendí que estábamos en ese punto.

Ella misma recuerda que "es como si nos hubieran condicionado a no ser polémicas, a no causar problemas", pero todo eso saltó cuando Lawrence se quejó públicamente de estar ganando menos que "la afortunada gente con polla". Obviamente, Adams no dudó en mostrar todo su apoyo a su compañera de reparto: "Estoy muy orgullosa de Jennifer".

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025 en Amazon Prime Video