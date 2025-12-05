"Como un caballero, pero en triste". El tráiler de la nueva serie de 'Juego de tronos' promete una fantástica aventura de caballerías para comenzar 2026

He de reconocer que, si bien tiene toda la pinta del mundo de ser un spin-off anecdótico (y así parece que la están vendiendo) y menor, tengo bastante curiosidad por ver lo que sale de la adaptación de los relatos de Dunk y Egg. 'El caballero de Los Siete reinos' llegará a HBO Max el 19 de enero de 2026 (18 en Estados Unidos) y ya tenemos su nuevo tráiler.

Como ya sabíamos, la serie será una entrada bastante más ligera (y ya se ve en el tráiler) al cruento universo concebido por George R.R. Martin, quien cocrea la serie junto a Ira Parker. Martin quería adentrarse en la novela de caballerías clásica y el resultado lo vemos en estas aventuras del conocido como caballero errante Duncan el Alto.

El caballero errante

Nos encontramos cien años antes de los eventos de 'Juego de tronos', la casa Targaryen todavía gobierna el trono de Hierro y todavía los vivos recuerdan a los dragones. En este contexto surgiría un caballero, Dunk el Alto (Peter Claffey) dispuesto a triunfar con sus hazañas, y su leal escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

Creada por Parker y Martin, 'El caballero de los siete reinos' adapta las historias cortas iniciadas del escritor y que fueron recopiladas en un único volumen. El primero de estos relatos, 'El caballero errante', que tiene en su centro el Torneo de Vado Ceniza, en el que participa Duncan. Un evento que se complica de mala manera.

'El caballero de los siete reinos' tendrá temporada 2 por lo que es de esperar de si, tal como parece, esta primera adapta el primer relato, la segunda se meta en 'La espada leal', que nos lleva a un Poniente devastado por una plaga.

Junto a Claffey y Ansell, el reparto cuenta con Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.

