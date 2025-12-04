El anime que se ha merendado a 'Dandadan' y está entre lo más visto de Crunchyroll. Una aventura en otro mundo con un cocinillas como protagonista

Este 2025 ha sido alucinante en cuanto a anime y hemos visto el regreso de un montón de series potentes, así que está siendo complicado elegir cuál meternos a ver. Si no sabemos a qué echarle el diente, en Crunchyroll siempre podemos consultar la lista de los animes más populares, que de vez en cuando nos pega alguna sorpresa.

Cocinando con calma

De hecho estos días el Top 5 de la plataforma ha cambiado un poquito, y aunque 'Gachiakuta', 'One Piece' y 'Boku no Hero Academia' continúan siendo los tres pilares de la temporada de otoño, 'Dandadan' ha sido desbancado por 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill'.

MAPPA ha estrenado la segunda temporada del anime isekai el pasado octubre, y 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' ha ido tomando fuerza cada semana hasta convertirse en la quinta serie más popular de todo Crunchyroll por delante de 'Dandadan', 'Dr. STONE' o 'Spy x Family'.

La serie cuenta con 21 episodios en el momento de escribir este artículo y va camino de cerrar su segunda temporada. Todo empieza cuando un oficinista japonés es transportado a un reino de fantasía por error. Su único poder es "el supermercado online", que le permite pedir comida y otros productos del Japón moderno, con lo que empieza a utilizar sus nuevos poderes para cocinar para monstruos.

Y aunque se trate de un anime isekai, se ha convertido en un pequeño rincón feliz para muchos fans gracias a una premisa bastante tranquilita y relajante. En lugar de centrarse en acción explosiva, 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' sigue el día a día de su protagonista en una suerte de "slice-of-life" de fantasía mientras cocina comida deliciosa para las criaturas que le acompañan.

La novela ligera original de Ren Eguchi y Masa ya cuenta con 17 volúmenes, mientras que el manga que dibuja Akagishi K tiene 11, así que aunque el final de la segunda temporada de 'Campfire Cooking in Another World' se acerque a su final tenemos mucho potencial por delante para más aventuras.

En Espinof | 4 fantásticos animes que rebosan arte e inspiración y que se pueden ver en streaming para una maratón de fin de semana

En Espinof | Aquí van 5 encantadores animes si te gustan los gatos, y dónde los puedes ver en streaming para que no te falte tu dosis de michis