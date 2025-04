'Boku no Hero Academia', temporada 8. Todo lo que sabemos sobre el final del anime de superhéroes y la despedida definitiva a Deku

El 2024 fue muy movido para los fans de 'Boku no Hero Academia' con el final del manga de Kohei Horikoshi, pero aún no nos despedimos del todo de Deku y el resto de superhéroes porque todavía tenemos por delante la octava (y última) temporada del anime.

Esta última tanda de capítulos se encargará de cerrar del todo la historia de Izuku Midoriya y el resto de héroes de la U.A. Y aunque ya hay un spin-off en marcha con 'Vigilantes', debemos ir haciéndonos a la idea de que el final de 'Boku no Hero Academia' es inminente.

La última gran batalla

Ya con la sexta temporada, el anime de 'Boku no Hero Academia' se metió de lleno en el Acto Final de la historia, y durante la séptima temporada que continúa en emisión hemos podido ver el comienzo de la gran guerra entre héroes y villanos.

La octava temporada continuará donde se quedó el final de la séptima adaptando los capítulos finales del arco Final War, que corresponden a los capítulos 398 a 424 del manga de Horikoshi y cierra la batalla final entre los héroes y los villanos, con el último gran enfrentamiento contra All For One. Después entraríamos en el epílogo, que comprende de los capítulos 425 a 430 del manga.

Primeros vistazos

El primer avance que tuvimos fue un primer poster de la octava temporada de 'Boku no Hero Academia' centrado en Deku, y en el que Bones ya nos deja claro que esta es la temporada final.

Ya durante la AnimeJapan 2025 se dejó ver un primer teaser tráiler que sirve de recordatorio para el enfrentamiento y tensiones entre Deku y Shiragaki. En los próximos meses podemos esperar que vayan llegando más tráilers con algo más de chicha.

¿Cuándo regresan los héroes?

Se ha confirmado que la temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' se estrenará en otoño de 2025. Bones siempre ha sido muy consistente con el anime, y es posible que sea un poco más corta de lo habitual (dado el número de capítulos que quedan por adaptar) y ronde los 12 o 13 capítulos. Así que quizás que desde Bones quieran aprovechar y darle algo más de mimo para cerrar por todo lo alto la historia de Deku.

Como con las anteriores temporadas del anime, a menos que haya una sorpresa mayúscula podemos esperar ver el final de 'Boku no Hero Academia' a través de Crunchyroll con emisión en simulcast.

Cómo ponerse al día

Ponerse al día con 'Boku no Hero Academia' es ahora mismo relativamente fácil, ya que casi todo el anime se encuentra en Crunchyroll. Aunque por alguna razón la tercera temporada de la serie no está disponible en streaming en ninguna plataforma en estos momentos.

Las películas 'Dos héroes', 'El despertar de lops héroes' y 'Misión mundial de héroes' no son estrictamente canon, pero se pueden ver a través de Netflix y Amazon Prime Video.

