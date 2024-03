Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal, gratuitas y de pago

Aunque sigue habiendo importantes carencias (sobre todo en cuanto a títulos clásicos), ya no es estrictamente necesario ponerse el parche de pirata para poder ver anime. Cada vez son más las plataformas que nos lo ponen fácil para ver cómodamente las series que nos interesan, y hoy os traemos un listado con las mejores páginas web para ver anime de manera legal, tanto de pago como gratuitas.

Crunchyroll

La plataforma de anime por excelencia, donde podemos ver tanto anime subtitulado como doblado (aunque solo en caso de series punteras). Cuenta con una versión limitada gratuita y la premium te ahorra la publicidad y te da acceso a todos los títulos. En su inmenso catálogo podemos encontrar algunas de las series más potentes de las últimas temporadas, como 'A sign of affection', 'Jujutsu Kaisen', 'Mashle' o 'Blue Lock'.

AnimeBox

Otra de las plataformas dedicadas exclusivamente al anime. En este caso, la versión gratuita solo te deja echarle un ojo a los primeros episodios y hay que acceder a la suscripción de pago para poder ver temporadas completas. Hay opción subtitulada y doblada.

En su catálogo tenemos desde series clásicas como 'Ranma 1/2', 'Inuyasha' o 'Yu Yu Hakusho', a más modernas como 'Steins;Gate', 'Desaparecido' o 'DanMachi', pasando por películas como 'El tiempo contigo', 'One Piece Film Red' o 'Blue Thermal'.

Netflix

De las plataformas generalistas, Netflix es la que tiene la oferta de anime más extensa. Es de pago (con una opción más barata con anuncios) y cuenta mayoritariamente con subtítulos y algún que otro título doblado.

Entre las novedades recientes, destaca 'Tragones y mazmorras' y 'La conserje Pokémon', pero también tiene títulos de la talla de 'Hunter x Hunter', 'Cowboy Bebop' o 'Sakura, la cazadora de cartas', y películas como 'Amor de gata', 'Penguin Highway' y toda la filmografía de Studio Ghibli.

Pluto TV

Esta web completamente gratuita permite ver TV en directo (incluso tiene un canal de anime) y también tiene contenido on demand. Así pues, se pueden ver todas las series de animación japonesa que se emiten en televisión, y también hay temporadas a la carta, de 'Kuroko no basket', 'Yu Gi Oh!' e 'Inazuma Eleven', entre otras.

Jonu Play

Si en AnimeBox tenemos títulos licenciados por Selecta Visión, aquí tenemos las licencias de Jonu Media. Es de pago y su catálogo no es tan grande, pero tiene algunas series recientes reseñables, como 'Konosuba', 'Edens Zero' o 'Zankyou no Terror', clásicos como 'Minky Momo' o 'Monster', y películas como 'Genocidal Organ', 'El imperio de los cadáveres' o 'Utena, la chica revolucionaria: Apocalipsis adolescente'.

Amazon Prime Video

Otra plataforma generalista de pago que puede presumir de un catálogo de anime que no está nada mal. Generalmente, son series populares como 'Naruto', 'Ataque a los titanes' o 'Guardianes de la noche', aunque también tiene animes de culto como 'Paranoia Agent' o 'Banana Fish', además de películas como 'Belle', 'Ghost in the Shell' o las de 'Evangelion'.

Filmin

Como buena plataforma de cine de pago, no podían faltar las películas de anime en Filmin, y además la gran mayoría son joyas como 'Paprika', 'Inu Oh', 'Mind Game', 'El niño y la bestia' o 'Belladonna of Sadness'. No obstante, también tiene series de anime y no son tan escasas, con clásicos como 'Eriko, la ídolo legendaria' o 'Kimba', y algunas más recientes como 'Fukumenkei Noise' o 'Bésalo a él, no a mí'.

Rakuten TV

Técnicamente, en esta web disponen tanto de un servicio de alquiler de pago, como de una opción gratuita con anuncios (también hay títulos gratuitos, pero suelen ser fondo de catálogo). Aquí sobre todo tenemos películas recientes, como 'Los niños del mar', 'Hasta siempre, Don Glees' o 'Human Lost', y de series solo está la de 'Rantaro, el ninja boy'.

Tivify

Esta plataforma nos sirve para rescatar el contenido emitido por TV. Tiene una versión gratuita, en la que puedes ver numerosas series de anime que se emiten en los canales en abierto (y ojo, porque en las autonómicas están volviendo a recuperar series como 'Detective Conan'). La versión de pago que da acceso a los canales premium.

Atresplayer

Aviso a los nostálgicos de que, pese a no tener siquiera la etiqueta de anime, Atresplayer tiene unas cuantas series de anime clásicas y enfocadas al público infantil. Si queréis ponerles a vuestros hijos las series de vuestra infancia, aquí encontraréis 'Heidi', 'Marco', 'La abeja Maya', 'Jackie & Nuca', 'Vicky, el vikingo', 'Banner & Flappy', 'El perro de Flandes', 'Ana de las Tejas Verdes' o 'Campeones'.

Bola extra: HBO Max y Disney+

Por último, queremos destacar dos plataformas que, si bien tienen muy pocos títulos y desde luego no recomendamos que os las hagáis si solo os interesa ver anime, también tienen alguna que otra cosita rescatable y quizá os interese echarles un vistazo si ya tenéis acceso a ellas.

En HBO Max hay unas cuantas cosillas ('Doraemon', 'Ninja Kamui', 'FLCL' y 'Complejo Residencial C') y Disney+ va conformando poco a poco su oferta otaku, con apuestas tan potentes como la temporada 2 de 'Tokyo Revengers', 'Bleach', 'Tengoku Daimakyo', 'Summer Time Render', 'The Tatami Time Machine Blues' o 'Phoenix: Eden17'.

