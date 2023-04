'Tengoku Daimakyo': el intrigante anime post-apocalíptico que ver en Disney+ si 'The Last of Us' te dejó con ganas de más

Ya desde hace unos meses, Disney+ se ha subido a tope al carrito de los simulcasts de anime para retransmitir los estrenos semanalmente, aunque tuvo un inicio un poco accidentado con 'Summer Time Render' y 'Bleach: Thousand-Year Blood War'.

En 2023 ha cogido mejor la carrerilla con 'Tokyo Revengers' y ahora con los estrenos de primavera ha fichado una de las series más interesantes de la temporada. Porque entre las novedades que se han colado en abril se ha colado 'Tengoku Daimakyo', una distopia post-apocalíptica con dos historias paralelas muy intrigantes.

Dentro y fuera del Paraíso

Primero se anunció como 'Heavenly Delusion' pero finalmente la tenemos en Disney+ con su título japonés: 'Tengoku Daimakyo'. El anime se desarrolla en un dos lugares muy diferentes, un idílico mundo verde rodeado por altos muros... y el exterior. Tokio vive junto con otros niños en este complejo, y un día recibe un misterioso mensaje preguntándole si quiere ir salir afuera.

Mientras tanto en el exterior, un chico llamado Maru guarda un gran parecido con Tokio y viaja junto con una chica llamada Kiruko por un Japón devastado en busca del Paraíso.

Este nuevo anime de Production I.G. ha empezado con muy bien pie, equilibrando el sentimiento de aventura y thriller con un cierto puntito de terror y gore en los momentos necesarios.

'Tengoku Daimakyo' no se detiene demasiado en explicarte cómo hemos llegado a este punto, con una civilización que ha sufrido un golpe tremendo hace ya varios años y que se ha llevado por delante el mundo tal y cómo lo conocemos. En su lugar tenemos a dos de nuestros protagonistas viajando a través de las ruinas en busca de su destino, con el anime dejándote caer poco a poco pequeñas migajas de información.

No es una serie que te vaya a dar todo masticadito, y sabe jugar con el misterio y cómo te dosifica la información para mantenerte enganchado y queriendo saber más mientras tira del hilito. Aunque claro, también puede llegar a poner de los nervios cómo te deja colgando con los cliffhangers y unas dosis demasiado pequeñas.

Ya se está hablando de 'Tengoku Daimakyo' un poco como el nuevo 'The Last of Us' del anime, y es cierto que podemos encontrar mucho regustillo a la serie de HBO. Especialmente porque el anime se encarga de mostrarnos un largo viaje a través de las ruinas de la civilización, con ciudades que han sido tomadas por la naturaleza y unos paisajes naturales enormes y preciosos.

Pero sobre todo, por la manera en la que muestra este nuevo mundo sin que los monstruos se conviertan en el foco principal de la historia.

El mundo de 'Tengoku Daimakyo' también ha sido devastado por unas criaturas que arrasan con los humanos a su paso, pero esta amenaza pasa completamente a un segundo plano. Sí, siempre está ahí como una sombra atemorizante que puede venírsete encima en cualquier momento, pero no los tenemos tan presentes como los titanes de 'Shingeki no Kyojin'.

Los monstruos son lo que menos importan de este mundo postapocalíptico, porque al final por lo que te enganchas es para ver el viaje de Maru y Kiruko y poder desentrañar todos estos misterios tan turbios que te han ido presentando... Porque ojo, que más allá del grupo de niños encerrados en un paraíso aparente, los primeros episodios ya nos han ido presentando unos cuantos eventos bien perturbadores.

Aunque 'Tengoku Daimakyo' no tenga escenas de acción explosivas como 'Kimetsu no Yaiba' o 'Hell's Paradise' (que ojo, tiene las necesarias, ya sea una persecución o una carrera de karts), no significa que la animación se quede por detrás. No es despampanante pero la cinematografía y la atmósfera están perfectamente cuidadas y se lucen especialmente en las secuencias de más tensión.

El manga de Masakazu Ishiguro se viene publicando desde 2018 y ya cuenta con ocho volúmenes recopilatorios. En principio esta temporada tendrá un total de 13 capítulos, que a ver por dónde se queda a la hora de adaptarlos, pero si 'Tengoku Daimakyo' continúa con este halo de intriga podemos esperar quedarnos con un final abierto que nos deje con muchas ganas de más.

