Hace 10 años terminaba una de las sitcoms de culto más míticas para los fans. Tras seis temporadas, todavía seguimos esperando la película

En 2009 se estrenaba en la cadena norteamericana NBC una de esas comedias que se ganó el cariño de los fans, sobre todo los más frikis. Un atípico grupo de estudio, liderado (reticentemente) por un abogado deshabilitado al mentir sobre su título. Una comedia estupenda, a pesar de que tardó en encontrar su punto, pero que nos regaló episodios míticos.

Siempre en la cuerda floja y al borde de la cancelación. 'Community' se volvió todo un fenómeno de culto con una leal base de fans esperando las diversas peripecias de Jeff, Troy, Abed, Britta, Annie y compañía a los mandos nada menos que de Dan Harmon como creador y showrunner (excepto en la temporada 4). Duró, milagrosamente, seis temporadas hasta ser finalmente cancelada en junio de 2015.

Más allá de la tristeza de los fans, también había un halo de esperanza en que se pudiera cumplir la coletilla de "Seis temporadas y una peli" (Six Seasons and a Movie). Si bien la frase fue acuñada haciendo referencia a la fracasada y tristemente cancelada, al menos para el que escribe, 'The Cape', se convirtió pronto en una declaración de intenciones. O, al menos, un deseo de los fans de que hubiera película.

Diez años sin película

Diez años después, todavía seguimos esperando la película. Al menos, eso sí, hay cierta base para ello. En septiembre de 2022 y tras meses de ruido al respecto alimentados por, entre otros, Alison Brie, la plataforma Peacock anunció oficialmente la película de 'Community'. Sin embargo, en casi tres años parece que no ha habido avances en el frente más allá de que el guion está.

La última actualización, de hecho, la dio el propio Dan Harmon. Durante la reciente promoción de la temporada 8 de 'Rick y Morty', el guionista habló de que la película estaba en pausa y que el principal escollo era coordinar las agendas de sus protagonistas. Hablando con Forbes, Harmon bromeó con que a estas alturas ya habrán muerto muchos fans de la serie, por lo que la presión es menor:

«Creo que quizás han empezado a morir, por lo que no estamos hiriendo a tanta gente por los retrasos continuos. Que descansen en paz. Vamos a tener un funeral para la mitad de nuestro público mañana en el cementerio Hollywood Forever. No, no tengo nada que contar ahora mismo más allá del entusiasmo continuo por tener tiempo para pulir un guion mientras coordinamos agendas para una gran película.»

Harmon coescribe la película junto al veterano guionista de la serie Andrew Guest. En el reparto se espera la presencia de Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong y Jim Rash.

