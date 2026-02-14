Ni peleas ni explosiones. Estos 5 animes realistas son fascinantes y un planazo para ver en streaming este fin de semana

No siempre es fácil empezar a ver anime. No porque las series y películas sean poco accesibles, porque cada vez tenemos más opciones en streaming y además con doblaje, sino porque igual sentimos que no es del todo para nosotros.

Es normal, porque quizás cuando hablamos de anime tenemos más en mente series de acción como 'Dragon Ball' o 'One Piece', con combates de infarto, explosiones de destrozan el escenario, grandes aspavientos y personajes con una actuación exageradísima. Pero, como toda la animación, el anime sigue siendo un medio para contar historias y es un campo muy rico que nos ha dado series y películas de todo tipo.

Si buscamos animes de corte algo más realista, con historias ambientadas en la actualidad o incluso ficción histórica muy bien llevada, aquí os dejo cuatro series y películas que tenemos disponibles en streaming y no te dejan indiferente.

Blue Giant

'Blue Giant' no se llevó todo el amor que se merecía en cines pero es una historia inspiradora que te deja vibrando de emoción, incluso si nunca te has interesado especialmente por el jazz.

Este drama musical gira en torno a Dai Miyamoto, un joven saxofonista que llega a Tokio para abrirse camino en los escenarios. Allí conoce a Yukinori Sanaw y Shunji Tamada, con quien forma un trío y empiezan a ensayar juntos para poder seguir sus sueños.

Disponible en AnimeBox y para alquilar en Rakuten TV

Tierra, sangre, conocimiento: Sobre los movimientos de la Tierra

Si nos gusta la ficción histórica, una apuesta segura es 'Tierra, sangre, conocimiento: Sobre los movimientos de la Tierra', un drama realista sobre la búsqueda del conocimiento frente a las doctrinas religiosas.

A Rafal siempre le ha interesado el firmamento y el movimiento de la Tierra. Así termina estudiando con un erudito acusado de herejía, y poco a poco empieza a cuestionarse todo lo que siempre ha dado como cierto según explora el cielo nocturno.

Disponible en Netflix

Look Back

Conocemos mejor a Tatsuki Fujimoto por 'Chainsaw Man', pero sacó todo lo que le removía por dentro con la demoledora 'Look Back'. La trama sigue a Ayumu Fujino, la mejor dibujante de su clase y una mangaka excelente hasta que su compañera Kyomoto le empieza a comer el terreno.

Pero lejos de enemistarse, ambas empiezan a crear mangas juntas. Un viaje emocional que te sacude sin piedad en menos de una hora de película.

Disponible en Amazon Prime Video

Deaimon: Recipe for Happiness

Algo más calmadito es 'Deaimon: Recipe for Happiness', un anime lindísimo para pasar un rato tranquilamente. Una historia sencilla de recuentos de la vida sobre la familia encontrada con la que dejarse llevar y curarte el corazón.

La serie se ambienta en una pastelería tradicional de Kyoto. Nagomu Irino, el hijo único de los confiteros, quiso dejar el negocio familiar para convertirse en músico profesional pero cuando su padre enferma decide regresar. Aunque cuando vuelve a casa resulta que sus padres han acogido a una niña llamada Itsuka Yukihira, quien ha decidido convertirse en la verdadera heredera de la pastelería.

Disponible en Crunchyroll

Monster

'Monster' es sin duda uno de los animes que siempre recomiendo a la gente reacia a entrar al medio, especialmente por su acabado de corte realista con una animación exquisita. Pero más allá, por el adictivo thriller que nos presenta.

La serie gira en torno a Kenzo Tenma, un neurocirujano que se jugó la carrera salvando a un niño llamado Johan. Años después, su antiguo paciente se ha convertido en un despiadado asesino y Tenma es un fugitivo buscado por crímenes que no ha cometido.

Disponible en Netflix

