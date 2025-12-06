Hoy en Netflix, uno de los mejores animes de todos los tiempos. Un adictivo thriller con un fugitivo que busca limpiar su nombre mientras deja un mundo mejor tras de sí

Hoy en día lo tenemos cada vez más fácil para seguir los animes de estreno, aunque con las series de hace un par de décadas la cosa se empieza a poner más complicada. Por suerte desde Netflix empezaron a recuperar algunos animes clásicos hace algún tiempo, y si tuviera que recomendar un único anime de todos los que podemos ver en la plataforma, sería sin duda 'Monster'.

Entre el bien y mal

'Monster' adapta el manga del genial Naoki Urasawa con 74 episodios producidos desde Madhouse, el estudio detrás de la fantástica 'Frieren'. Y tanto si somos fans del anime como si todavía no nos hemos metido de lleno al medio, es un punto de entrada al ser un thriller de corte realista que se centra en la psique de sus protagonistas y una narrativa espectacular.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

La historia arranca en los años 80, con un joven neurocirujano muy prometedor llamado Kenzo Tenma, quien decide desobedecer las órdenes de su superior y opera a un niño llamado Johan en lugar de a un político. En un primer momento parece que la carrera de Tenma se ha hundido por esta decisión, pero luego todo empieza a salirle de miedo... Sin embargo, años después esta decisión termina volviendo para perseguir a Tenma y sacudir su vida por completo.

Tenma se convierte en un fugitivo buscado por una serie de crímenes que no ha cometido, por lo que emprende un viaje por el centro de Europa para limpiar su nombre y descubrir la verdad sobre una serie de sucesos que ocurrieron hace varias décadas. Así es como se ve metido de lleno en un entramado político y filosófico para detener al "monstruo" que ya ha arruinado muchas vidas y podría destruir aún más.

'Monster' es un thriller policiaco de aúpa, muy inspirado por el formato de la serie original de 'El fugitivo'. Y que además de dejarnos una serie de investigaciones adictivas y una trama que te atrapa desde el principio (con Tenma teniendo a su propio "Javert" siguiéndole la pista sin descanso), también muestra el fuerte impacto que tiene Tenma en todos aquellos con los que se cruza mientras ayuda a construir un mundo mejor.

Es un anime fascinante, que te mantiene pegado a la pantalla con la humanidad y crudeza de sus personajes, y que también te rompe la cabeza con sus giros y tejemanejes políticos.

Con personajes profundamente humanos (incluso los más despreciables) y una serie de misterios narrada con una maestría tremenda para el suspense. Porque incluso las historias que puede parecer más de "relleno" o que no llevan a nada terminan encontrado su lugar dentro de 'Monster' y siendo relevantes para todo lo que Urasawa nos quiere transmitir.

La animación de Madhouse es una auténtica obra maestra, retratando de una manera realista y llena de matices la Europa Central y del Este de los años 90. Libre de aspavientos y expresiones llevadas al extremo, se centra el movimientos muy naturales, decantándose más por un estilo casi fotorealista que le va de miedo a un thriller como 'Monster'.

Un thriller maravilloso al que merece darle una oportunidad. En Netflix tenemos disponible la serie al completo, aunque tan solo en versión original subtitulada, pero si no le tenemos miedo a los subtítulos y queremos meternos de lleno en la obra de Naoki Urasawa, 'Monster' es un anime imprescindible que siempre entra de lujo.

En Espinof | 13 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

En Espinof | Las 13 mejores series de anime de 2025... hasta ahora