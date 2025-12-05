Antes de ser una estrella, Glenn Powell salió en una serie de terror olvidada de Ryan Murphy: "Es un imbécil obsesionado con la muerte"

Durante los últimos años, Glen Powell se ha consolidado como una de las estrellas más queridas de Hollywood, especialmente tras su éxito masivo en 'Twisters'. Pero mucho antes de liderar blockbusters, el actor ya había dejado huella interpretando a uno de los personajes más absurdos -y al mismo tiempo más hilarantes- de la televisión reciente: Chad Radwell, el heredero mimado y superficial de 'Scream Queens', aquella serie tan exagerada como divertida que Ryan Murphy convirtió en un delirante cruce entre terror y sátira.

En un universo donde todos eran excesivos, egoístas y, con frecuencia, merecedores del destino violento que les esperaba, Chad terminó imponiéndose como uno de los favoritos del público gracias a Powell. Su idiotez absoluta era parte del encanto, su arrogancia se convertía en comedia pura y su extraña fascinación por la muerte lo transformó en un personaje único dentro del caos controlado de la serie.

Un legado inesperado de Chad Radwell

Mucho antes de que Glen Powell protagonizara 'Twisters, interpretó a uno de los personajes más absurdos en una serie de por sí absurda de Ryan Murphy. Era una serie de terror en el sentido de que muchos personajes morían, pero era una serie de comedia en el sentido de que la mayoría se lo merecía. Las protagonistas son un grupo de chicas superficiales de una hermandad, lideradas por Chanel Oberlin (Emma Roberts), cuyo interés amoroso es Chad Radwell, el chico de la fraternidad interpretado por Powell.

Al principio, Chad parece el típico idiota de fraternidad que sueles ver en las comedias universitarias, y eso es exactamente lo que es a lo largo de la serie: superficial, tonto, vanidoso, rico, y estos aspectos de él nunca cambian. Aun así, Chad se convirtió en un favorito de los fans gracias al carisma de Glen Powell, hasta el punto de que los fans lo apoyaron mucho más que a Chanel.

El rasgo más interesante de Chad, lo único que lo distingue del guion de otros arquetipos de universitario, es su obsesión con la muerte. En una entrevista para su película de 2023, 'Hit Man', Powell lo describió como alguien con una gran capacidad para convertirse en sicario algún día. "Es como un imbécil, con derecho a todo y obsesionado con la muerte", dijo Powell. "Parece la receta perfecta para un sicario". Esta frase definió por completo la identidad del personaje y alimentó aún más la teoría de los fans que juraban que Chad debía ser el asesino de la primera temporada.

Glen Powell todavía recuerda con cariño a Chad. Durante la promoción de su película de 2023 'Anyone But You', Powell reveló: "Me encantaría volver a interpretar a Chad". Y más tarde, en una entrevista con People en octubre de 2025, profundizó sobre lo que significó ese papel:

"Ese personaje, Chad, representó una época muy especial de mi vida, en la que no me pasaba gran cosa. Fue un momento increíble en el que pude formar parte de este elenco estelar de gente fascinante. Era la persona desconocida que se unía a este elenco junto a Jamie Lee Curtis, Emma Roberts, Lea Michele y Keke Palmer"

De hecho, lo que le ocurre a Chad en la temporada 2 generó uno de los enfados más grandes dentro del fandom. Aunque la audiencia ya había comenzado a caer, se estima que 160.000 espectadores no regresaron la semana posterior a su desaparición. Powell tal vez empezó interpretando al novio engreído de la protagonista, pero para la segunda temporada muchos estaban de acuerdo: su presencia era lo que mantenía viva la serie. La tenéis en Disney+.

