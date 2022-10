Es una serie entre el slasher sangriento y el petardeo más divertido: llega a Disney+ una de las producciones más infravaloradas de Ryan Murphy

La mezcla de terror y comedia suele maridar bien. Al fin y al cabo, es bastante normal acabar riéndose después de un susto en una película: ambos géneros utilizan los mismos mecanismos para conseguir reacciones viscerales en el espectador. Desde cine incomprendido como la sexta parte de 'Viernes 13' a macarradas fabulosas como 'Feliz día de tu muerte 2' o cintas seminales como 'La cabaña en el bosque', nos encanta reírnos mientras contemplamos charcos de hemoglobina. Por eso (y muchas otras cosas) 'Scream queens' es una de las mejores series que, por fin, podemos ver en España.

Las Chanels contra el Demonio Rojo

Imaginad qué pasaría si en 'Chicas malas' apareciera un asesino en serie y os acercaréis ligeramente a lo que Ryan Murphy, el autor detrás de 'Dahmer', 'Glee' o 'Feud' (mi favorita), consiguió crear en una serie repleta de guiños a la historia del cine de terror que mezclaba carcajadas con acuchillamientos salvajes. 'Scream queens' se emitió entre 2015 y 2016 y con los años ha conseguido el estatus de serie de culto. Ahora, por fin, Disney+ la trae a España para que podamos recomendarla sin miedo.

Las protagonistas de esta fantasía adolescente son las Chanels, un grupo de chicas comandadas por Chanel Oberlyn que se hacen llamar con números: Chanel 2, Chanel 3, etcétera. La cosa es que alguien, vestido con el disfraz de la mascota del equipo de fútbol de la universidad, empieza a matarlas una a una... y parece estar hilado con algo que ocurrió hace veinte años.

Y si crees que esta trama no puede aguantar dos temporadas, que sepas que Ryan Murphy está de acuerdo contigo: la segunda temporada transcurre en un hospital psiquiátrico en el que los y las supervivientes se enfrentan a un nuevo asesino que se dispone a hacer de las suyas. Por suerte, el cambio de escenario no hace que 'Scream queens' baje ni un poquito su calidad: sigue siendo irónica, punzante, atrevida y muy, muy sangrienta.

¿Te gustan las películas de terror?

Es sorprendente que 'Scream queens' pasara desapercibida en su día, porque ojo al reparto. Por sus dos temporadas pasaron Emma Roberts, Lea Michele (como no la has visto antes), Diego Boneta, Taylor Lautner, John Stamos, Ariana Grande, Nick Jonas y, por supuesto, la reina del grito entre las reinas del grito. Jamie Lee Curtis se come la serie como quiere con el mejor personaje: el de una directora sarcástica e irreverente que odia las hermandades universitarias. De hecho, Murphy se plantó respecto a ella: si Curtis no estaba en la serie, no habría serie.

Solo en el primer capítulo tenemos decapitaciones, partes del cuerpo en freidoras, sangre a mansalvas y apuñalamientos. Desde luego, Ryan Murphy no se dejó carne en el asador, y por eso esta serie es tan fabulosa: se nota que, si fracasa, no es porque el equipo no crea en ella, sino porque es tan excéntrica y, en el fondo, de nicho, que el espectador medio puede sentirse confundido.

Pero es que, además de la hemoglobina, cada frase, cada situación, cada absurdo es un acierto: son personajes que jamás deberían estar protagonizando una película de terror y, entre asesinato y asesinato, caen en el ridículo más absoluto. Es hilarante, es tensa, es absurda, es terrorífica: 'Scream queens' es un añadido perfecto para vuestras noches de Halloween durante 23 episodios repletos de personalidades extremas, pijas pasadas a cuchillo, asesinos enmascarados y risas continuas. Una maravilla en la que no podréis adivinar jamás quién está detrás de la máscara. No os la perdáis.