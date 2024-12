"Lo detesto": Kevin Costner da su opinión sincera sobre el western. Poco importa que él ayudase a resucitar las películas del oeste cuando pasaban por su peor momento

Es verdad que John Wayne y Clint Eastwood seguramente sean los primeros nombres en los que todos pensamos cuando toca hablar del western, pero lo cierto es que Kevin Costner jugó un papel fundamental para resucitar las películas del oeste en los años 90 gracias al enorme éxito de 'Bailando con lobos'. Desde entonces ha participado en muchos títulos, tanto cinematográficos como televisivos de dicho género, pero lo cierto es que él mismo reconoce.

"No soy fan de la mayoría de los westerns"

Fue en una entrevista concedida a Good Morning America donde Costner no tuvo problemas en dar su opinión sincera sobre el cine del oeste. La sorpresa fue mayúscula cuando confesó que solamente era fan de un puñado de títulos, aunque quiso dejar claro el motivo por el que no conecta con la mayoría de ellos:

No soy fan de la mayoría de los westerns, soy fan de unos 5 o 10. Me encanta la belleza, el país, pero no tolero el mal lenguaje, es decir, la alfabetización de un western en la televisión o en el cine. Lo detesto. No me gusta cuando es tonto porque hay una gran oportunidad debido a que la arquitectura de un Western debería ser realmente asustarte cuando estás sentado en la oscuridad, viendo algo, pensando 'eso podría haberme pasado a mí'. Y no sabes lo que habrías hecho...

Siguiendo esa línea, el antiguo protagonista de 'Yellowstone', sería que este domingo llega a su final en Estados Unidos, prosigue destacando que "América era un lugar abierto y la violencia era aleatoria. Y cuando realmente inviertes en la escritura para convertir eso en un personaje, la aleatoriedad, y puede ser realmente aterrador estar ahí fuera por ti mismo, ser un hombre decente y encontrarte con psicópatas".

Por desgracia, Costner no aclaró cuáles son esos aproximadamente 10 westerns de los que es fan, por lo que no podemos comprobar hasta qué apunto aplica eso de forma tan específica a esos largometrajes. Eso sí, cuando le toca a él hacer un western, como la reciente 'Horizon: An American Saga', tiene muy claro qué es lo que hay que potenciar:

El western tiene que ser culto. Hay demasiado sombrero negro, sombrero blanco. Es demasiada gente diciendo... no es la verdad, hubo una época victoriana, la gente escribía hermosas cartas, están acostumbrados al lenguaje. El vaquero común, sí, era tímido, había una economía del lenguaje... hay una danza musical que siento cuando hago western y mi atracción no es el tiroteo. Me atrae cómo la gente habla entre sí.

No puedo decir que no le falta razón, pero sí que su visión del género quizá sea un poco estrecha de miras, ¿Qué opináis vosotros?