'John Wick: Caine', todo lo que sabemos sobre la nueva película con Donnie Yen del universo de acción liderado por Keanu Reeves

El universo John Wick va a seguir creciendo hasta que Lionsgate se queden sin ideas sobre cómo exprimirlo. Este año es el turno de 'Ballerina', la película situada entre la tercera y la cuarta entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves, pero ya está confirmado que la siguiente parada será el spin-off 'John Wick: Caine', un largometraje que retomará la historia del personaje interpretado por Donnie Yen en 'John Wick 4'.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos ya sobre 'John Wick: Caine', una película que también estará dirigida por Yen y que promete tener un enfoque para las escenas de acción más cercano a las películas lideradas por él mismo fuera de esta saga. Como siempre pasa con estos artículos, el plan es ir actualizándolos en cuanto tengamos más novedades sobre la película.

Lo que sabemos sobre el estreno de 'Caine'

Lionsgate todavía no ha anunciado una fecha de estreno concreta para 'Caine' -y es que tampoco ha concretado aún el título definitivo-, pero sí se sabe que el rodaje de la película tendrá lugar este mismo año en Hong Kong y Macao, con el trabajo de producción arrancando este próximo verano. Por ello podemos dar por sentado que 'Caine' se estrenará en 2026.

'Caine', historia

Está confirmado que la historia de 'Caine' transcurre después de los eventos narrados en 'John Wick 4', por lo que todo apunta a que lo primero que tendrá que resolver será la escena postcréditos de dicha película. Allí veíamos al personaje interpretado por Yen a punto de reunirse con su hija Mia (Aimée Kwan), pero justo vemos cómo Akira (Rina Sawayama) pretende ejecutar entonces su venganza contra Caine por haber matado a su padre (Hiroyuki Sanada).

A partir de ahí es todo un misterio, pero sí se ha concretado que el guion corre a cargo de Robert Askins ('The Umbrella Academy') y Mattson Tomlin ('Madre/Androide') -Askins escribió el primer borrador y Tomlin se ocupará de la versión final-. Eso sí, conviene recordar que Caine se había retirado antes de verse obligado a regresar en 'John Wick 4' y que realmente era amigo del padre de Akira, por lo que es muy probable que no quiera hacerle daño. Pero claro, la cosa se complica si te va a estar intentando matar hasta conseguirlo...

'Caine', reparto y protagonistas

Por ahora el único totalmente confirmado es Donnie Yen, quien además de protagonizar la película también se ocupará de dirigirla. No será su primera experiencia tras las cámaras, pues también ha participado así en títulos como 'Sakra' o 'Ng Poon', pero él mismo se ha mostrado cauteloso, ya que ha afirmado que "no quiero arruinar la franquicia". Además, al confirmarse que también la dirigirá lanzó el siguiente comunicado (via The Hollywood Reporter):

Las películas de John Wick han establecido un estándar inmensamente alto para el cine de acción y agradezco enormemente a Lionsgate que me haya dado la oportunidad de elevar aún más la franquicia. Estoy emocionado y profundamente inspirado para hacer que esto suceda.

Lo suyo sería que también viésemos como mínimo tanto a Rina Sawayama como a Aimée Kwan, pero su participación en la película todavía no ha sido confirmada. Y tampoco se ha anunciado aún ningún otro integrante del reparto, donde tampoco conviene descartar una posible reaparición de Reeves...

El futuro de la saga

Lionsgate ya ha confirmado que también tendremos 'John Wick 5' con los regresos tanto de Reeves como del director Chad Stahelski. Además se trabaja en el desarrollo tanto de una serie de televisión titulada ''John Wick: Under the High Table' como en una precuela animada que contará la historia del personaje antes de los hechos narrados en 'John Wick'.

