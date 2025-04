Creo que es un error el regreso de Keanu Reeves como John Wick. Lo que hace falta son más películas de acción así y no quemar el personaje

Por fin se ha confirmado que Keanu Reeves regresa en 'John Wick 5'. Sin embargo, no tengo tan claro que eso sea necesariamente una buena noticia, ya que el final de la cuarta entrega parecía un cierre perfecto para la historia de este ya mítico personaje. Todo dejaba la sensación de despedida y de que este universo podía seguir creciendo por otro lado, pero en Lionsgate no han dejado de insistir hasta conseguir que el proyecto sea una realidad.

Ahí es donde entra en escena una realidad incuestionable en Hollywood: las franquicias tiran más que las películas originales -aunque a menudo hay que poner muchos comillas en originales-. Es cierto que eso no evita que algunas sagas sufran grandes batacazos, pero también que los productores prefieren confiar en ellas. Y en el caso de John Wick tienen buenos motivos para ello.

Hay que saber parar a tiempo

Si repasamos los ingresos en taquilla de las cuatro películas de la saga protagonizadas por Reeves, descubrimos que cada una de ellas recaudó más que la anterior. 'John Wick' hizo 86 millones, la segunda entrega se fue hasta los 171, 'Parabellum' ascendió hasta los 327 y 'John Wick 4' alcanzó los 440. Estaba claro que en Lionsgate no iban a sacrificar esta gallina de los huevos de oro.

Ahí surge un problema que las productoras de Hollywood suelen dejar totalmente de lado: la posibilidad de acabar quemando al público. Si abusas de algo, puede que pierdas muchos espectadores por el camino. Un buen ejemplo reciente de ello lo tenemos con la saga 'Transformers'.

Con varias películas por encima de los 1.000 millones recaudados, ahora le está costando muchísimo dar con la tecla para recuperar un apoyo popular masivo. De los 1.104 millones de 'Transformers: La era de la extinción' se pasó a los 605 de 'Transformers: El último caballero', luego 'Bumblebee' hizo 467, mientras que 'Transformers: El despertar de las bestias' se quedó en 441 y la muy recomendable 'Transformers One' se hundió hasta los 129 millones.

Lionsgate tiene a su favor en el caso de Lionsgate que no son películas tan caras -el tope lo marca 'John Wick 4' con un presupuesto de 100 millones-, pero a cambio también tiene un pico de ingresos más bajo. Sin embargo, la saga solamente necesita un paso en falso para que todo pueda venirse abajo. Quizá por eso se haya prestado tanta atención a intentar no meter la pata con 'Ballerina', el spin-off protagonizado por Ana de Armas que se estrena este mismo año.

Más películas así, no más secuelas

Dicho todo esto, por supuesto que creo que la aportación de Reeves es clave para el éxito de 'John Wick', pero para mí sus escenas de acción son lo realmente esencial para su éxito. Eso es lo que realmente escasea actualmente en Hollywood, pero claro, los productores tampoco quieren poner encima de la mesa demasiado dinero en un género que cotiza a la baja desde el auge del cine de superhéroes.

Ahí es más fácil y seguro intentar apostar por cosas a priori seguras como un nuevo de espectáculo de acción con Jason Statham o el siguiente thriller al servicio de Liam Neeson. Todo ello con un presupuesto más o menos contenido y sin nunca tener los suficientes medios para hacer algo realmente inolvidable. Claro está, también se necesitan directores con un manejo de las escenas de acción al nivel de Chad Stahelski, y ahí tampoco hay mucho donde elegir.

Eso sí, este año los amantes del buen cine de acción tienen varios motivos para ser optimistas, pero casi siempre por secuelas como 'Misión Imposible 8' o 'Nadie 2'. La gran esperanza en algo totalmente original es 'Estragos', el thriller que Tom Hardy protagoniza a las órdenes de Gareth Evans para Netflix. Por si alguien no es consciente de ello, Evans era la gran mente detrás de la totalmente imprescindible 'Redada asesina'.

Volviendo a John Wick, no me cabe duda de que si Reeves y Stahelski han decidido volver es por qué han encontrado una historia que les haya convencido, pero personalmente estaría mucho más interesado en otra película de acción que les una sin estar atados a una saga preexistente que en 'John Wick 5'. Y algo me dice que a ellos les pasa lo mismo.

Y es que estoy convencido de que Lionsgate va a querer que vuelvan una y otra vez hasta que el personaje de John Wick haya perdido el favor del público de forma inexorable. Teniendo en cuenta la gran cantidad de fracasos que la compañía ha sufrido últimamente, tampoco les puedo culpar por ello, pero la fórmula de exprimir lo que tiene éxito hasta que ya no interese a nadie es algo con lo que no puedo estar conforme.

Eso sí, también soy consciente de que si 'John Wick 4' hubiese sido el final del camino, no hay ninguna garantía de que se apostase por más películas en esa línea. De hecho, el siguiente trabajo de Stahelski va a ser un reboot de 'Los Inmortales' en lugar de una aventura original, mientras que no me sorprendería nada que Reeves acabe haciendo esa 'Speed 3' que tanto Sandra Bullock como él se han mostrado por la labor de realizar.

Todo eso me lleva a que espero que 'John Wick 5' no sea un gran chasco, pero también a que no entiendo muy bien por qué Hollywood no ha visto ahí una oportunidad para hacer más películas en esa línea. Que sí, ahí tenemos 'Atómica', 'Nadie' o incluso 'Bullet Train', pero nunca ha existido una apuesta realmente decidida por ello. Ni siquiera cuando la saga encabezada por Reeves ingresaba más dinero con cada nueva entrega.

¿Es cuestión de que no existen directores que puedan jugar en la misma liga que Stahelski? Tengo mis dudas, pues por ahí están tb Edwards, Ilya Naishuller o Timo Tjahjanto, por mencionar solamente unos pocos nombres. Y seguro que hay muchos más, pero hace falta que se confíe en ellos, pues incluso la primera entrega de 'John Wick' estuvo a punto de venirse abajo en el último momento y solamente la intervención salvadora de Eva Longoria hizo que pudiera seguir adelante.

