A James Cameron no le importan los Óscar desde que ignoraran a Denis Villeneuve por 'Dune'. "Aparentemente se hizo sola"

En 2010, 'Avatar' ganó tres Óscar después de estar nominada a 9 premios de la Academia. En 2023, 'Avatar: El camino del agua' se llevó otro más, pero esta vez solo se enfrentaba a 4 nominaciones. Y este año, por supuesto, 'Avatar: Fuego y Ceniza' está en todas las quinielas, ni que sea por costumbre. Sin embargo, a James Cameron no le quita el sueño por las noches.

Fuego a los premios

Tal y como el director ha afirmado a The Globe and Mail, los Óscar le dan un poco igual: "No pienso demasiado en los Premios de la Academia. Intencionalmente no pienso en eso en este momento. No intento hacer una película para apelar a su sensibilidad... no tienden a honrar películas como 'Avatar' o de ciencia-ficción. La ciencia-ficción casi nunca es reconocida propiamente".

Aunque 'La forma del agua' o 'Todo a la vez en todas partes' se llevaron el Óscar a mejor película en tiempos recientes, Cameron se ha fijado en el ninguneo a otra gran película de género de estos años: "Denis Villeneuve hizo estas dos magníficas películas de 'Dune' y aparentemente se hicieron solas porque ni siquiera le consideraron como director, ni siquiera por el Gremio de Directores. O sea, vale, puedes jugar al juego de los premios o puedes jugar al juego que a mí me gusta, que es hacer películas a las que la gente realmente va. ¡Perdón!".

La recepción más tibia de esta tercera entrega puede poner en peligro el paso de Cameron por los Óscar de 2025, pero se podrá secar las lágrimas con los tres galardones que ya se llevó por 'Titanic'. Porque, en el fondo, no le falta razón: el mejor premio siempre será llevar a la gente al cine, ¿no?

En Espinof | La verdadera historia de la estatuilla del Óscar, de actores mexicanos desnudos a dioses egipcios de la muerte

En Espinof | Las mejores películas de 2025