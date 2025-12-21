James Cameron responde a las acusaciones de que "desperdició" su vida haciendo 'Avatar': "No es asunto tuyo"

James Cameron vuelve a estar en el centro del debate justo cuando 'Avatar: Fuego y ceniza' llega a los cines. Con una saga que se extiende ya durante más de tres décadas de desarrollo, cinco películas planificadas y un universo que ha marcado el blockbuster contemporáneo, el director canadiense se enfrenta a una pregunta recurrente entre parte del público cinéfilo: si dedicar tantos años y prácticamente toda su energía creativa a 'Avatar' ha sido una demostración de ambición artística o un desperdicio de talento.

La discusión coincide con el estreno de la tercera entrega y con la sensación creciente de que Cameron empieza a mirar más allá de Pandora, incluso mientras la maquinaria de la franquicia sigue avanzando.

Fiel a un proyecto, pero con unos límites

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Cameron respondió directamente a quienes cuestionan su decisión de haber pasado más de 35 años desarrollando 'Avatar'. "Me siento realizado como artista, y cuando [esos fans críticos] se conviertan en cineastas, podrán tomar ese tipo de decisiones por sí mismos, o simplemente mantenerse al margen".

El cineasta defendió su decisión con una comparación muy personal: "Es mi decisión, no la tuya. Es como decir: Ojalá no llevara tanto tiempo casada con el mismo hombre. No es asunto tuyo". Para él, la fidelidad a un proyecto no es una renuncia creativa, sino una forma legítima de entender su carrera.

Eso no significa, sin embargo, que su futuro vaya a seguir girando exclusivamente en torno a Pandora. El propio director reconoció que está preparado para empezar una nueva etapa: "Tengo otras historias que contar, y tengo otras historias que contar dentro de Avatar". Y añadió una aclaración importante sobre lo que viene después: "Lo que no pasará es que no caeré en el error de hacer exclusivamente Avatar durante varios años".

De hecho, Cameron ya contempla una implicación diferente en los próximos proyectos, incluso dentro de la saga. "Voy a buscar otra forma que implique más colaboración. No digo que vaya a dejar de ser director, pero sí voy a dejar de involucrarme tanto en cada pequeño aspecto del proceso". Aunque 'Avatar 4' sigue en marcha, el cineasta dejó abierta la posibilidad de cerrar su etapa en la franquicia con la tercera entrega: "Si esto termina aquí, genial. Hay un hilo abierto: escribiré un libro. No creo que haya otra versión de Avatar que no haya producido con mimo. Pero en cuanto a que se apodere de mi vida, es un tema crucial para mí".

