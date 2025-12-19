James Cameron desmiente las declaraciones de Matt Damon sobre su rechazo a 'Avatar' y el 10% de los beneficios: "Nunca hubo un acuerdo"

Durante años, una de las anécdotas más repetidas alrededor de 'Avatar' ha sido la de Matt Damon rechazando el papel protagonista y perdiendo, supuestamente, una fortuna histórica.

De hecho, el propio actor ha alimentado ese relato en varias ocasiones, asegurando que James Cameron le ofreció interpretar a Jake Sully a cambio de un 10% de los beneficios de la película. Con 'Avatar' convertida en el mayor éxito de taquilla de todos los tiempos, la historia encajaba como una leyenda perfecta de Hollywood. Ahora, sin embargo, es el propio Cameron quien ha decidido aclarar qué ocurrió realmente y desmontar.

Otra versión de los hechos

Durante los últimos dos años ha circulado la versión donde Damon explica su perspectiva:

"Jim Cameron me llamó y me ofreció el 10% de Avatar. Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero que yo… Estaba rodando la película de Bourne y tendría que dejarla bastante pronto, dejándolos un poco abandonados, y no quería hacerlo… [Cameron] fue encantador; me dijo: Si no haces esto, esta película no te necesita. No necesita una estrella de cine en absoluto. La película es la estrella, la idea es la estrella, y va a funcionar. Pero si lo haces, te daré el 10% de la película".

Con 'Avatar' recaudando 2.900 millones de dólares, la sensación era que Damon había dejado escapar cientos de millones. Cameron, sin embargo, ofrece una versión muy distinta. "Nunca le ofrecieron el papel", explica a The Hollywood Reporter.

"No recuerdo si le envié el guion o no. ¿No lo creo? Luego terminamos en una llamada y me dijo: Me encantaría explorar la posibilidad de hacer una película contigo. Te tengo mucho respeto como cineasta. [Avatar] suena intrigante. Pero realmente tengo que hacer esta película de Jason Bourne. Pero nunca le ofrecieron el papel. Nunca hubo un acuerdo. Nunca hablamos del personaje. Nunca llegamos a ese nivel. Fue simplemente un problema de disponibilidad".

Según el director, Damon habría extrapolado una idea general a una oferta que nunca existió. "Lo que ha hecho es extrapolar la idea de que 'me llevo el 10% de los ingresos brutos de todas mis películas'. Y si, en su opinión, eso era lo que le habría costado hacer Avatar, no habría sucedido. Créeme". Cameron incluso bromea: "Así que ya no tiene que castigarse más. ¡Matt, no te preocupes, amigo! No te perdiste nada".

Lejos de reproches, Cameron subraya el respeto que siente por el actor y su decisión. "Se sintió obligado a llamarme personalmente y decírmelo; dijo que no quería que viniera del agente; es una persona honorable", afirma. "Así que todo mi respeto a Matt. Me encantaría trabajar con él algún día. Pero eso nunca ocurrió. Fue una sucesión de diferentes cosas que estaban ocurriendo a la vez".

