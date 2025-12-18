El increíble primer tráiler de 'Digger' me ha devuelto al Tom Cruise que quería ver: el que va a por el Óscar de mejor actor de una vez por todas

Todos hemos cogido cierto cariño a Tom Cruise a base de ser el tío que estaba a punto de partirse la crisma en cada escena de 'Misión Imposible'. Durante años le hemos visto pilotar jets a alta velocidad, tirarse con su moto por un acantilado, hacer salto base, subirse al ala de un avión y hasta resistir varios minutos buceando en plena secuencia de acción. Y ahora, tras 'Sentencia final', parece que el actor ha retomado aquello que le hizo famoso en primer lugar: el trabajo en películas de prestigio con directores reconocidos. Y ahí es donde entra 'Digger'.

Tom Cruise, a por el oro

Alejandro G. Iñárritu, al que no veíamos desde aquel absurdo ejercicio de ego que resultó ser 'Bardo', vuelve a primera plana con todas las de la ley. El primer teaser tráiler de 'Digger' nos ofrece imágenes potentes, música increíble ('O Green World', de Gorillaz) y un Tom Cruise que, a tenor de lo que parece, no ha dejado de hacer locuras, pero utilizando su lenguaje corporal en lugar de jugándose el cuello.

Veremos si nuestras pesquisas sobre el nuevo rumbo de la carrera de Cruise tienen sentido el 2 de octubre, cuando se estrena esta "comedia de proporciones catastróficas", como su propio tráiler anuncia. Aún no hay detalles exactos del argumento, pero como leemos en Variety, tratará sobre el hombre más poderoso del mundo empezando una misión para demostrar que puede salvar a la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha causado lo destruya todo.

Junto a Cruise estarán Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Michael Stuhlbarg, y es especialmente importante en su carrera porque es la primera película que ha hecho para Warner después de firmar el acuerdo con ellos el pasado enero (acuerdo que puede convertirse en agua de borrajas tras el plan con Netflix, por cierto). Después de ganar el Óscar honorífico en los Governor's Awards, el actor y productor parece que está buscando una catarsis perfecta a su carrera ganando el premio de verdad en 2027. A estas alturas, lo tiene más que merecido.

