Mis lunes han sido menos lunes gracias a esta serie animada de HBO, que intenta crear diversión en un mundo en llamas

La animación vivió un auge interesante hace una década gracias a nuevas propuestas dirigidas a adultos. No tanto porque sus historias fuesen necesariamente refinadas o complejas, en ocasiones era sólo una excusa para hacer barrabasadas por el ánimo de hacerlas. El éxito global de ‘Rick & Morty’ dio alas a esta mayor libertad para usar el medio, pero a la larga limitó un poco sus posibilidades a través de diversas imitaciones (y también la propia extensión de la serie).

Pero Adult Swim seguía contando con varias creaciones de culto por las que apostaba teniendo bastante claro que no iban a tener mucho alcance. Ni en público ni tampoco necesariamente en crítica que no tiene mucho tiempo y/o paciencia para esta clase de propuestas. Aunque ‘Smiling Friends’ ha ido ganándose mucho una reputación de todas maneras.

Pon una sonrisa en tu boca

Michael Cusack y Zach Hadel crean una delirante serie sobre intentar sonreír en un mundo caótico e impredecible apisonado por el capitalismo tardío. Un experimento libre, capaz tanto de hacerte reír como dejarte completamente desolado, que acaba de estrenar una tercera temporada estupenda en HBO Max.

En un bizarro y colorido mundo, una empresa tiene el cometido de intentar arrojar sonrisas a la gente más desesperada. Porque entre luminosidad recargada y diseños irregulares, mucha gente no encuentra motivos verdaderos para ser felices. Los empleados de esta empresa tampoco, pero aun así tienen que trabajar para que otros lo consigan.

La serie juega cartas completamente impredecibles en todo momento, haciendo que cada aventura de cada capítulo sea siempre una sorpresa. Sus protagonistas bien pueden hacer una odisea para llegar al trabajo después de ser descubiertos fingiendo estar enfermos para jugar a un juego, que pueden enfrentarse a criaturas de fantasía que intentan crear una masacre para atajar su calvicie.

‘Smiling Friends’: sin ataduras

Cualquier cosa puede pasar y mostrarse, ya que Cusack y Hadel no atan la serie necesariamente a nada más que a la inquietante sensación de que el mundo a nuestro alrededor está en llamas todo el rato. Personajes variopintos surgen con diseños y técnicas de animación distintas, en ocasiones descolocando a los propios protagonistas. Por no atarse, ‘Smiling Friends’ acaba teniendo ratos donde no hay animación en absoluto y pasa a emplear actores reales.

Esta capacidad para navegar la inestabilidad, el surrealismo y la intensidad extrema podría ser un bombardeo abrumador, pero en su lugar tienen ecos bastante reconocibles de la realidad para que introducirse en su mundo sea factible. Sus nuevos capítulos la mantienen fiel a su esencia, siendo la única serie en activo junto a ‘La empresa de las sillas’ donde te crees que cualquier cosa pueda pasar.

