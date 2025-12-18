Malas noticias para los fans de 'Dandadan': la temporada 3 del anime nos deja en vilo y el regreso de Momo y Okarun tardará más de lo esperado

Con tan solo dos temporadas 'Dandadan' se ha ganado a pulso un lugar en el corazoncito de los fan, todo gracias a su combinación de comedia romántica divertidísima, ciencia ficción, choteo con fantasmas y la animación explosiva de de Science Saru. En verano nos tocó despedirnos de Momo y Okarun con la promesa de que la tercera temporada ya está en marcha, pero vamos a tener que esperar sentados un poco más.

Pero no nos dejéis así...

Ya es costumbre que cada temporada de 'Dandadan' termine con un cliffhanger gordísimo, y la segunda temporada nos dejó además con la llegada de un nuevo personaje que va a traer cola.

No tuvimos que esperar demasiado tiempo entre la primera y la segunda temporada, pero la tercera tanda de capítulos se va a hacer de rogar lo suyo: hasta 2027. Teniendo en cuenta lo consistentes que habían sido desde Saru, muchos esperábamos el regreso de 'Dandadan' para 2026, pero por ahora nos llevamos un pequeño jarro de agua fría sin tampoco especificar mes de estreno.

Aunque, por desgracia, este retraso tiene mucho sentido. En Saru ya son conocidos por la calidad de su animación y conseguir el nivel de 'Dandadan' lleva tiempo. Además, el estudio va a estar muy ocupado de cara a 2026 con el nuevo anime de 'Ghost in the Shell' y la adaptación de 'Jaadugar: A Witch in Mongolia', además de otros posibles proyectos que aún no se hayan anunciado (como la continuación de 'Sanda')

Así que despejar un poco el calendario moviendo 'Dandadan' a 2027 es la solución más sensata para el estudio. Por otro lado, el anime apenas ha adaptado hasta el volumen 9 del manga de Yukinobu Tatsu y el manga de 'Dandadan' ya acumula 21 volúmenes recopilatorios... Con lo que tenemos Momo y Okarun para rato, aunque la espera se vaya alargando.

En Espinof | La abuela de 'Dandadan' está enganchadísima a un clásico de la televisión japonesa y el anime ya nos ha dejado varias referencias

En Espinof | La transformación de Jiji en 'Dandadan' era uno de los bombazos de la temporada 2, y el director del anime sabía que tenían algo muy especial entre manos