La transformación de Jiji en 'Dandadan' era uno de los bombazos de la temporada 2, y el director del anime sabía que tenían algo muy especial entre manos

Con la temporada de anime de verano ha regresado 'Dandadan' para dejarnos unos nuevos capítulos de aúpa y un arco que es una montaña rusa de emociones. En esta parte de la historia hemos conocido a uno de los enemigos más poderosos hasta la fecha de Momo, Okarun y su grupillo: el Mal de Ojo.

Este espíritu maligno ha sido un desafío también detrás de las cámaras, y el co-director de 'Dandadan' Abel Góngora sabía que tenían que tratar la transformación de Jiji con mucha atención.

Experimentos que salen bien

Góngora es un veterano de Science Saru que dirigió en su momento 'Scott Pilgrim da el salto' y el opening de la primera temporada de 'Dandadan'. Ahora se ha sentado en la silla de dirección junto a Fuga Yamashiro para la segunda, y uno de sus mayores retos con el anime fueron las secuencias del Mal de Ojo.

"Por el momento, yo diría que cuando Jiji se transforma en el Mal de Ojo", confesó Góngora a Collider cuando le preguntaron sobre cuál fue su mayor quebradero de cabeza. "Queríamos probar cosas nuevas y hacerlo guay. Pero como es un poco artístico, podría haber sido un desastre tremendo. Teníamos que tener mucho cuidado. Creo que terminó saliendo muy guay, y hemos conseguido lo que queríamos así que estoy muy contento. Pero sí, fue un desafío."

'Dandadan' ya es conocida por su impactante paleta de color, que es todo un espectáculo para la vista. Y las secuencias del Mal de Ojo y su pasado son muy arriesgadas por sus tonos intensos, con muchos morados y rosas y un efecto un tanto surrealista, pero al final el resultado salió de miedo y Góngora admite que la transformación de Jiji es una de sus cosas favoritas de la temporada.

"Siguiendo con lo que decía, creo que sería ese episodio, la transformación. El segundo episodio", confesó Góngora. "Me gusta mucho el fondo con las casa y cómo está construido. Esta torre de casas y todo luce increíble y es un poco ilógico, porque las casas no están en horizontal, están en todos los ángulos posibles. Y ahí tenemos a Jiji luchando y bajando por las escaleras. Momo también le sigue... Pensé, "que guay es".

